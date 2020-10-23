Более 70 млн грн потратили партии на рекламу в Facebook за два месяца

За один день в октябре партии потратили $150 тысяч

За один день в октябре партии потратили $150 тысяч

Фото: flickr

Начиная с 5 сентября 2020 года, когда официально стартовала предвыборная кампания, украинские политические партии потратили на рекламу в социальной сети Facebook более 70 млн грн.

Об этом на пресс-конференции в агентстве Интерфакс-Украина сообщила председатель правления Гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская, передает RegioNews.

В период официального избирательного процесса с 5 сентября, по нашим оценкам, на рекламу в Facebook различные политические партии потратили более 70 млн грн - это почти $2,5 млн", - сказала Айвазовская.

Она добавила, что на протяжении последних недель перед местными выборами рекламная кампания в Facebook была особенно насыщенной.

Если сравнивать активность партий на расходование этих ресурсов, то в сентябре это было почти $30 тысяч в день различными политическими силами совокупно. Уже в октябре, в том числе 17 октября, сумма достигала $150 тысяч в день", - рассказала она.

ОПОРА призвала политические партии указать эти расходы в отчетах своих предвыборных фондов.

Напомним, "УДАР" за две недели агитации потратил почти 46 миллионов гривен.