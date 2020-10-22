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22 октября 2020, 18:32

Президент объяснил положительные стороны создания свободной экономической зоны на Донбассе

22 октября 2020, 18:32
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Этот вопрос будет вынесен на всеукраинский опрос 25 октября
Этот вопрос будет вынесен на всеукраинский опрос 25 октября
Офис президента
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Президент Владимир Зеленский считает, что создание свободной экономической зоны на Донбассе будет способствовать привлечению инвестиций в регион и завершению войны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью четырем украинским телеканалам, пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу президента.

"У меня есть ощущение, что придут туда большие деньги, которые смогут сделать все, чтобы Донбасс рос. И это будет большое влияние на людей, которые живут на временно оккупированных территориях. Они будут видеть, что жить в свободной Украине лучше", - сказал президент.

Вместе с тем президент подчеркнул, что возможность введения свободной экономической зоны не касается временно оккупированных территорий Донбасса.

"Ввести свободную экономическую зону на оккупированной территории сейчас невозможно. Никто не будет это делать. Это будет тогда, когда произойдет деокупация, мы будем контролировать границу, это будет полностью наша территория, когда там будут выведены все войска", - сказал Зеленский.

Напомним, председатель Донецкой ОГА поддержал идею президента о свободной экономической зоне на Донбассе.

Донбасс Офис президента президент власть Интервью
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