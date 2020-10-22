Кабмин выделил 90 млн грн на предотвращение пожаров в Чернобыльской зоне

Средства будут направлены на обновление техники, противопожарного оборудования и создания резерва горюче-смазочных материалов

Средства будут направлены на обновление техники, противопожарного оборудования и создания резерва горюче-смазочных материалов

Фото: КМУ

Украинское правительство выделило из резервного фонда Государственного бюджета почти 90 млн гривен на предотвращение пожаров в зоне отчуждения.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Отмечается, что средства будут направлены на обновление техники, противопожарного оборудования и создания резерва горюче-смазочных материалов.

Глава ведомства Роман Абрамовский заявил, что лесные пожарные станции в зоне отчуждения оборудованы техникой, которая была закуплена еще в 80-90 годах прошлого века.

"Весной 2020 года средства резервного фонда произошло частичное обновление техники для ликвидации последствий апрельского пожара. Однако для более эффективного предотвращения возникновения пожаров, техническое обеспечение Чернобыльской зоны требует дополнительного оснащения", - сказал он.

Отмечается, что часть выделенных средств будет направлена на создание резерва горюче-смазочных материалов в ДСП "Северная Пуща". Это позволит качественно и своевременно осуществлять противопожарное наблюдение и реагировать на чрезвычайные ситуации.

Напомним, в зоне отчуждения в апреле этого года наблюдались масштабные пожары.