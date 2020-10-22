Местные выборы 2020: в Нацполиции рассказали, в каких регионах идет "наиболее грязная игра"

Речь идет о больших городах и ОТО

Речь идет о больших городах и ОТО

Фото из открытых источников

В Национальной полиции рассказали, в каких регионах могут возникнуть проблемы в ходе местных выборов.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на интервью для "Интерфакс-Украина" главы Нацполиции Игоря Клименко.

По его словам, на выборах сейчас наблюдается много правонарушений, манипуляций и спекуляций.

"Все читают новости, видят сообщения полиции и понимают, что эти выборы в принципе "проблемные". Правонарушений, манипуляций и спекуляций очень много", - заявил он.

Глава Нацполиции подчеркнул, что "наиболее грязная игра идет в крупных городах и ОТГ - там, где сферы влияния сильные, там и мощнее кандидаты борются за голоса избирателей".

Клименко заверил, что полиция начеку: сразу пресекает и документирует такие моменты.

Напомним, за прошедшие сутки полиция открыла 33 уголовных производства за нарушение избирательного процесса.