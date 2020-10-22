Местные выборы 2020: в Нацполиции рассказали, в каких регионах идет "наиболее грязная игра"
В Национальной полиции рассказали, в каких регионах могут возникнуть проблемы в ходе местных выборов.
Об этом передает RegioNews со ссылкой на интервью для "Интерфакс-Украина" главы Нацполиции Игоря Клименко.
По его словам, на выборах сейчас наблюдается много правонарушений, манипуляций и спекуляций.
"Все читают новости, видят сообщения полиции и понимают, что эти выборы в принципе "проблемные". Правонарушений, манипуляций и спекуляций очень много", - заявил он.
Глава Нацполиции подчеркнул, что "наиболее грязная игра идет в крупных городах и ОТГ - там, где сферы влияния сильные, там и мощнее кандидаты борются за голоса избирателей".
Клименко заверил, что полиция начеку: сразу пресекает и документирует такие моменты.
Напомним, за прошедшие сутки полиция открыла 33 уголовных производства за нарушение избирательного процесса.