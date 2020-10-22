Нарушение избирательного процесса: за сутки открыто 33 уголовных производства

Больше всего сообщений зафиксировано в Одесской (73) и Киевской (35) областях

Больше всего сообщений зафиксировано в Одесской (73) и Киевской (35) областях

Фото: из открытых источников

В Украине за последние сутки полицейские открыли 33 уголовных производства по фактам нарушений избирательного процесса перед местными выборами, которые состоятся 25 октября.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Известно, что в течение суток в полицию поступило 395 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства.

Больше всего сообщений зафиксировано в Одесской - 73, в Киевской - 35, в Харьковской - 30, в Киеве - 28, по 25 - в Закарпатской и Львовской, в Донецкой - 22, в Кировоградской - 21, Николаевской - 17, в Днепропетровской - 16, в Луганской - 11, по 10 - в Винницкой, Запорожской, Полтавской и Сумской областях", - сообщили в полиции.

Всего в ЕРДР внесены сведения о 508 уголовных правонарушениях: 251 - связаны с нарушением избирательного законодательства, 257 - связаны с избирательным процессом.

Также составлено 1496 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.

Всего же с 5 сентября территориальные органы Национальной полиции зарегистрировали 6580 сообщений, связанных с избирательным процессом. Больше всего в городе Киеве - 800, в Киевской области - 660, во Львовской области - 484.

Ранее сообщалось, что в Украине полиция открыла уже 420 уголовных дел из-за нарушения на местных выборах. Из них 88 дел - по статье о подкупе избирателей.