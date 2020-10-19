Подкуп на местных выборах: Полиция открыла почти 90 уголовных дел

Всего открыто уже 420 уголовных дел за нарушения на местных выборах

Всего открыто уже 420 уголовных дел за нарушения на местных выборах

Фото из открытых источников

В Украине полиция открыла уже 420 уголовных дел за нарушения на местных выборах. Из них 88 дел - по статье о подкупе избирателей.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, информирует RegioNews.

Всего открыто 204 дела связанных с возможными нарушениями избирательного законодательства и 216 - за нарушение избирательного процесса.

Больше всего уголовных дел открыто в Киеве -60, меньше всего на Волыни - 1. В рамках 17 уголовных дел сообщено о подозрении 17 фигурантам. За минувшие сутки в стране открыли еще 10 уголовных дел.

Также правоохранители составили уже 1316 протоколов об административных нарушениях связанных с местными выборами. Больше всего таких нарушений выявили в Киевской области - 226, меньше всего в Харьковской и Сумской областях - по 9.

Напомним, 16 октября полиция открыла 24 новых производства за нарушения избирательного процесса.