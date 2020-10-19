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19 октября 2020, 11:55 1

Подкуп на местных выборах: Полиция открыла почти 90 уголовных дел

19 октября 2020, 11:55 1
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Всего открыто уже 420 уголовных дел за нарушения на местных выборах
Всего открыто уже 420 уголовных дел за нарушения на местных выборах
Фото из открытых источников
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В Украине полиция открыла уже 420 уголовных дел за нарушения на местных выборах. Из них 88 дел - по статье о подкупе избирателей.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, информирует RegioNews.

Всего открыто 204 дела связанных с возможными нарушениями избирательного законодательства и 216 - за нарушение избирательного процесса.

Больше всего уголовных дел открыто в Киеве -60, меньше всего на Волыни - 1. В рамках 17 уголовных дел сообщено о подозрении 17 фигурантам. За минувшие сутки в стране открыли еще 10 уголовных дел.

Также правоохранители составили уже 1316 протоколов об административных нарушениях связанных с местными выборами. Больше всего таких нарушений выявили в Киевской области - 226, меньше всего в Харьковской и Сумской областях - по 9.

Напомним, 16 октября полиция открыла 24 новых производства за нарушения избирательного процесса.

выборы Украина полиция криминальное дело Местные выборы
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