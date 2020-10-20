Резников: Минск - не та площадка, на которой будет достигнут мир на Донбассе

Срок действия Минского соглашения уже истек

Срок действия Минского соглашения уже истек

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Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Минск не является площадкой, на которой будет достигнут мир. Однако, он отметил, что благодаря Минским соглашениям достигнут, в частности, режим тишины.

Как передает RegioNews, об этом говорится в интервью Резникова изданию "Зеркало недели".

"Он (Минск - ред.) не является площадкой, на которой может быть достигнут мир. У нас почему-то завышают ожидания от этих консультаций. Но это банальная логистическая площадка, место, где проходят консультации, направленные на достижение определенных задач, очерченных лидерами и политсоветниками стран "нормандской четверки", гуманитарного, экономического характера, прекращения огня и связанных с этим вопросов", – добавил Резников.

Также он подчеркнул, что ожидания от Минских соглашений были завышены еще с начала их создания.

Но если Минские соглашения больше не работают, то подпишите другие, например, Стокгольмские. Почему нет? Швеция будет председательствовать с 1 января в ОБСЕ. Это вопрос политической воли лидеров европейских стран, и не только европейских", – заявил Резников.

Напомним, ранее Резников сообщил, что Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий работает над законопроектом о переходном периоде на Донбассе после его деоккупации. Составной частью этого документа станет переходная судебная система.