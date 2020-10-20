Резников: Минск - не та площадка, на которой будет достигнут мир на Донбассе
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Минск не является площадкой, на которой будет достигнут мир. Однако, он отметил, что благодаря Минским соглашениям достигнут, в частности, режим тишины.
Как передает RegioNews, об этом говорится в интервью Резникова изданию "Зеркало недели".
"Он (Минск - ред.) не является площадкой, на которой может быть достигнут мир. У нас почему-то завышают ожидания от этих консультаций. Но это банальная логистическая площадка, место, где проходят консультации, направленные на достижение определенных задач, очерченных лидерами и политсоветниками стран "нормандской четверки", гуманитарного, экономического характера, прекращения огня и связанных с этим вопросов", – добавил Резников.
Также он подчеркнул, что ожидания от Минских соглашений были завышены еще с начала их создания.
Но если Минские соглашения больше не работают, то подпишите другие, например, Стокгольмские. Почему нет? Швеция будет председательствовать с 1 января в ОБСЕ. Это вопрос политической воли лидеров европейских стран, и не только европейских", – заявил Резников.
Напомним, ранее Резников сообщил, что Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий работает над законопроектом о переходном периоде на Донбассе после его деоккупации. Составной частью этого документа станет переходная судебная система.