Экс-глава ГНС Верланов считает заказным сообщенное ему подозрение
Бывший глава государственной налоговой службы Сергей Верланов прокомментировал врученное ему подозрение в злоупотреблении властью.
На своей странице в Facebook Сергей Верланов сообщил, что будет отстаивать свою невиновность в суде, пишет RegioNews.
К сожалению, в Офисе Генпрокурора не прислушались к голосу здравого смысла и подписали заведомо необоснованное и политически мотивированное подозрение, которое связано с делом "Арселормиттал"...
Генпрокуратура, которая должна стоять на страже законности, выполняет заказ политиков.
Обвинения в отношении меня являются абсолютно беспочвенными и являются очередным образцом юридического трэша, что я вскоре докажу. Буду защищать себя и те реформы, ради которых я пришел на государственную службу", - написал Верланов.
К сожалению, в Офисе Генпрокурора не прислушались к голосу здравого смысла и подписали заведомо необоснованную и политически...Опубликовано Сергеем Верлановим Вторник, 20 октября 2020 г.
Напомним, сегодня экс-главе ГФС Сергею Верланову сообщено о подозрении в злоупотреблении властью.