Экс-глава ГНС Верланов считает заказным сообщенное ему подозрение

На своей странице в Facebook Сергей Верланов сообщил, что будет отстаивать свою невиновность в суде, пишет RegioNews.

К сожалению, в Офисе Генпрокурора не прислушались к голосу здравого смысла и подписали заведомо необоснованное и политически мотивированное подозрение, которое связано с делом "Арселормиттал"...

Генпрокуратура, которая должна стоять на страже законности, выполняет заказ политиков.

Обвинения в отношении меня являются абсолютно беспочвенными и являются очередным образцом юридического трэша, что я вскоре докажу. Буду защищать себя и те реформы, ради которых я пришел на государственную службу", - написал Верланов.