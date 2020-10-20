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20 октября 2020, 21:59

Экс-глава ГНС Верланов считает заказным сообщенное ему подозрение

20 октября 2020, 21:59
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Верланов утверждает, что генпрокуратура выполняет заказы отдельных политиков
Верланов утверждает, что генпрокуратура выполняет заказы отдельных политиков
Фото: Facebook
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Бывший глава государственной налоговой службы Сергей Верланов прокомментировал врученное ему подозрение в злоупотреблении властью.

На своей странице в Facebook Сергей Верланов сообщил, что будет отстаивать свою невиновность в суде, пишет RegioNews.

К сожалению, в Офисе Генпрокурора не прислушались к голосу здравого смысла и подписали заведомо необоснованное и политически мотивированное подозрение, которое связано с делом "Арселормиттал"...

Генпрокуратура, которая должна стоять на страже законности, выполняет заказ политиков.

Обвинения в отношении меня являются абсолютно беспочвенными и являются очередным образцом юридического трэша, что я вскоре докажу. Буду защищать себя и те реформы, ради которых я пришел на государственную службу", - написал Верланов.

К сожалению, в Офисе Генпрокурора не прислушались к голосу здравого смысла и подписали заведомо необоснованную и политически...

Опубликовано Сергеем Верлановим Вторник, 20 октября 2020 г.

Напомним, сегодня экс-главе ГФС Сергею Верланову сообщено о подозрении в злоупотреблении властью.

суд подозрение прокуратура генпрокурор налоговая служба Сергей Верланов
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