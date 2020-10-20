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20 жовтня 2020, 21:59 2

Ексголова ДПС Верланов вважає замовною повідомлену йому підозру

20 жовтня 2020, 21:59 2
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Верланов стверджує, що генпрокуратура виконує замовлення окремих політиків
Верланов стверджує, що генпрокуратура виконує замовлення окремих політиків
Фото: Facebook
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Колишній голова державної податкової служби Сергій Верланов прокоментував вручену йому підозру у зловживанні владою.

На своїй сторінці у Facebook Сергій Верланов повідомив, що буде відстоювати свою невинуватість у суді, пише RegioNews.

На жаль, в Офісі Генпрокурора не дослухались до голосу здорового глузду і підписали завідомо необгрунтовану та політично вмотивовану підозру, яка пов’язана зі справою "АрселорМіттал"…

Генпрокуратура, яка повинна стояти на сторожі законності, виконує замовлення політиків.

Звинувачення щодо мене є абсолютно безпідставними і є черговим зразком юридичного трешу, що я незабаром доведу. Буду захищати себе та ті реформи, заради яких я прийшов на державну службу", - написав Верланов.

На жаль, в Офісі Генпрокурора не дослухались до голосу здорового глузду і підписали завідомо необгрунтовану та політично...

Опубліковано Сергієм Верлановим Вівторок, 20 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, сьогодні ексголові ДПС Сергію Верланову повідомлено про підозру у зловживанні владою.

суд підозра прокуратура генпрокурор податкова служба Сергій Верланов
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