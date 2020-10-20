Ексголова ДПС Верланов вважає замовною повідомлену йому підозру
Колишній голова державної податкової служби Сергій Верланов прокоментував вручену йому підозру у зловживанні владою.
На своїй сторінці у Facebook Сергій Верланов повідомив, що буде відстоювати свою невинуватість у суді, пише RegioNews.
На жаль, в Офісі Генпрокурора не дослухались до голосу здорового глузду і підписали завідомо необгрунтовану та політично вмотивовану підозру, яка пов’язана зі справою "АрселорМіттал"…
Генпрокуратура, яка повинна стояти на сторожі законності, виконує замовлення політиків.
Звинувачення щодо мене є абсолютно безпідставними і є черговим зразком юридичного трешу, що я незабаром доведу. Буду захищати себе та ті реформи, заради яких я прийшов на державну службу", - написав Верланов.
На жаль, в Офісі Генпрокурора не дослухались до голосу здорового глузду і підписали завідомо необгрунтовану та політично...Опубліковано Сергієм Верлановим Вівторок, 20 жовтня 2020 р.
Нагадаємо, сьогодні ексголові ДПС Сергію Верланову повідомлено про підозру у зловживанні владою.