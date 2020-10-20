На выборах главы Борщаговской ОТГ уверенно побеждает Роман Гах, - соцопрос SOCIOSTREAM

На выборах в Раду Борщаговской ОТГ лидирует партия "Слуга народа"

На выборах в Раду Борщаговской ОТГ лидирует партия "Слуга народа"

На выборах главы Борщаговской ОТГ наибольшую поддержку избирателей имеет кандидат от партии "Слуга народа" Роман Гах. За него 25 октября готовы проголосовать 28,2% тех, кто пойдет на выборы и определился с выбором.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного компанией SOCIOSTREAM 10-19 октября на территории Борщаговской ОТГ, созданной в результате объединения Софиевской Борщаговки, Петропавловской Борщаговки и села Чайки.

На втором месте действующий сельский глава Софиевской Борщаговки, который баллотируется от партии "Европейская солидарность" Олесь Кудрик. За него готовы отдать свой голос 22,4% опрошенных. Таким образом, отрыв Романа Гаха от второго места составляет 5,8%.

На третьем месте действующий председатель Петропавловской Борщаговки, самовыдвиженец Алексей Кодебський, за которого готовы проголосовать 14,2%.

На выборах в Раду Борщаговской ОТГ лидирует партия "Слуга народа". За нее готовы проголосовать 27,7% опрошенных, которые пойдут голосовать и определились с выбором.

Далее партии расположились в следующем порядке: "Европейская солидарность" - 23,9%, УДАР - 9,1%, Батькивщина - 6,5%, ОПЗЖ - 5,4%, "За будущее" - 5,2%, "Голос" - 5,0%. Другие политические силы не преодолевают проходной барьер.

Напомним, 10 октября Роман Гах обнародовал заявление, в котором обвинил "земельную мафию" в манипуляциях в Борщаговской ТИК и в подготовке к фальсификации результатов выборов. Учитывая результаты социологического опроса, фальсификации - единственная возможность оппонентов Романа Гаха не дать ему победить. Также Роман Гах заявлял о том, что против него в Борщаговке организована грязная информационная кампания. По словам Романа Гаха, старая власть боится его победы и прибегла к черным технологиям.

В начале октября результаты социологического опроса свидетельствовали лидерство Романа Гаха на выборах главы Борщаговской ОТГ с результатом 18,2% процента опрошенных. На втором месте был Алексей Кодебський с результатом 15,8%, на третьем - Алексей Кудрик (12,6%).