Большинство украинцев считают, что на выборах будут фальсификации
В том, что на местных выборах 25 октября будут происходить фальсификации, убеждены 76% украинцев.
Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", передает RegioNews.
48% считают, что на местных выборах будут незначительные фальсификации. 28% - убеждены, что они будут значительными. 16% - считают, что их не будет", - говорится в сообщении.
По словам социологов, за последний месяц выросло количество тех, кто ожидает на значительные фальсификации.
Исследование проводилось с 16 по 19 октября методом телефонных интервью на основании случайной выборки мобильных номеров. Было опрошено 5 тысяч респондентов от 18 лет во всех регионах, кроме временно оккупированных территорий. Ошибка репрезентативности исследования не более 1,4%.
Напомним, новые данные опроса, коронавирус может снизить явку на местных выборах на 20%.