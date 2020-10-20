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20 октября 2020, 15:59 5

Большинство украинцев считают, что на выборах будут фальсификации

20 октября 2020, 15:59 5
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В прозрачный процесс голосования верят лишь 16% опрошенных
В прозрачный процесс голосования верят лишь 16% опрошенных
Фото: flickr
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В том, что на местных выборах 25 октября будут происходить фальсификации, убеждены 76% украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", передает RegioNews.

48% считают, что на местных выборах будут незначительные фальсификации. 28% - убеждены, что они будут значительными. 16% - считают, что их не будет", - говорится в сообщении.

По словам социологов, за последний месяц выросло количество тех, кто ожидает на значительные фальсификации.

Исследование проводилось с 16 по 19 октября методом телефонных интервью на основании случайной выборки мобильных номеров. Было опрошено 5 тысяч респондентов от 18 лет во всех регионах, кроме временно оккупированных территорий. Ошибка репрезентативности исследования не более 1,4%.

Напомним, новые данные опроса, коронавирус может снизить явку на местных выборах на 20%.

Местные выборы рейтинг опрос социология фальсификации выборов фальсификации
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