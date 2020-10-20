Місцеві вибори: поліція відкрила ще 25 нових кримінальних проваджень

Всього за добу надійшло 314 заяв та повідомлень про порушення виборчого законодавства

Всього за добу надійшло 314 заяв та повідомлень про порушення виборчого законодавства

Фото: з відкритих джерел

В Україні поліція відкрила вже 448 кримінальних правопорушень: 217 – пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 231 – пов’язані з виборчим процесом.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на управління комунікацій Національної поліції України.

Найбільше кримінальних справ в упродовж доби відкрито у Дніпропетровській – 29, в Одеській – 28, у Донецькій – 25, по 24 – у Київській та місті Києві, у Харківській – 21, у Львівській – 15, у Сумській – 14, по 12 – у Луганській, Запорізькій та Рівненській, у Тернопільській – 11, по 10 – у Закарпатській та Миколаївській, по 9 – у Волинській та Полтавській областях.

Також правоохоронці склали вже 1367 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з виборчим процесом.

Раніше повідомлялось, що на Київщині з ножем напали на кандидата у депутати.