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20 жовтня 2020, 10:49 4

Місцеві вибори: поліція відкрила ще 25 нових кримінальних проваджень

20 жовтня 2020, 10:49 4
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Всього за добу надійшло 314 заяв та повідомлень про порушення виборчого законодавства
Всього за добу надійшло 314 заяв та повідомлень про порушення виборчого законодавства
Фото: з відкритих джерел
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В Україні поліція відкрила вже 448 кримінальних правопорушень: 217 – пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 231 – пов’язані з виборчим процесом.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на управління комунікацій Національної поліції України.

Найбільше кримінальних справ в упродовж доби відкрито у Дніпропетровській – 29, в Одеській – 28, у Донецькій – 25, по 24 – у Київській та місті Києві, у Харківській – 21, у Львівській – 15, у Сумській – 14, по 12 – у Луганській, Запорізькій та Рівненській, у Тернопільській – 11, по 10 – у Закарпатській та Миколаївській, по 9 – у Волинській та Полтавській областях.

Також правоохоронці склали вже 1367 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з виборчим процесом.

Раніше повідомлялось, що на Київщині з ножем напали на кандидата у депутати.

вибори кримінальна справа поліція порушення Кандидат
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