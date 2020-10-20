09:49  20 жовтня
В Україні за добу виявили 5469 нових хворих COVID-19
14:49  19 жовтня
Депутатів почнуть штрафувати за відсутність масок у Верховній Раді
08:13  20 жовтня
Ситуація на Донбасі: за добу зафіксовано два порушення режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
20 жовтня 2020, 10:31

На Київщині з ножем напали на кандидата у депутати

20 жовтня 2020, 10:31
Читайте также на русском языке
У нього численні забої та ножові поранення
У нього численні забої та ножові поранення
Рixabay
Читайте также
на русском языке

На Київщині невідомий штрикнув ножем кандидата у депутати від ВО "Батьківщина" Дмитра Зрайченка.

Про це у Facebook повідомила "Сила і Честь Обухівщини", інформує RegioNews.

"Зрайченко Дмитро отримав ножове поранення, численні забої спини, ребер та голови", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що напад було здійснено біля будинку, в якому проживає кандидат. Наразі його життю нічого не загрожує.

Тільки що, біля 01.30 на голову Обухівського осередку ПП "Сила і Честь", було здійснено напад невідомою особою із ножем...

Опубліковано Сила і Честь Обухівщини Понеділок, 19 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, нещодавно на одного з кандидатів у мери Слов'янська напали з ножем.

Також повідомлялося, що у Львові напали на члена партії "Європейська солідарність".

Україна поліція депутат Київська область Побиття
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Історія миколаївської ОПЗЖ. Як не потрібно вести партійне будівництво на місцях, щоб не розгубити рейтинги
Харківська облрада. П'ять років безрезультатної "дрочки" під керівництвом Скоробогача
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Всі блоги »