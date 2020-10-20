На Київщині з ножем напали на кандидата у депутати

У нього численні забої та ножові поранення

У нього численні забої та ножові поранення

Рixabay

На Київщині невідомий штрикнув ножем кандидата у депутати від ВО "Батьківщина" Дмитра Зрайченка.

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