На Київщині з ножем напали на кандидата у депутати
У нього численні забої та ножові поранення
У нього численні забої та ножові поранення
На Київщині невідомий штрикнув ножем кандидата у депутати від ВО "Батьківщина" Дмитра Зрайченка.
Про це у Facebook повідомила "Сила і Честь Обухівщини", інформує RegioNews.
"Зрайченко Дмитро отримав ножове поранення, численні забої спини, ребер та голови", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що напад було здійснено біля будинку, в якому проживає кандидат. Наразі його життю нічого не загрожує.
Тільки що, біля 01.30 на голову Обухівського осередку ПП "Сила і Честь", було здійснено напад невідомою особою із ножем...Опубліковано Сила і Честь Обухівщини Понеділок, 19 жовтня 2020 р.
Нагадаємо, нещодавно на одного з кандидатів у мери Слов'янська напали з ножем.
Також повідомлялося, що у Львові напали на члена партії "Європейська солідарність".
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