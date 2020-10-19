56 действующих нардепов баллотируются на местных выборах - ОПОРА

Ни один нардеп не захотел стать депутатом сельского или поселкового совета

Ни один нардеп не захотел стать депутатом сельского или поселкового совета

Фото: flickr

56 действующих народных депутатов баллотируются на должности мэров и в местные советы разных уровней.

Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА, передает RegioNews.

По данным активистов, больше всего среди нардепов кандидатов в депутаты областных советов - 36 человек, в городские советы баллотируются 18 человек, а в районные - всего четыре.

Однако никто из народных депутатов не желает стать депутатом сельского или поселкового совета.

В случае баллотирования в городские и районные советы все действующие народные депутаты выдвинуты первыми кандидатами в избирательных списках, а для областных советов этот показатель составляет 86%.

Таким образом, подавляющее большинство народных депутатов, которые баллотируются, будут указаны как лидеры политических сил в избирательном бюллетене (а некоторые даже в нескольких, поскольку баллотируется в два совета)", - говорится в сообщении.

По четыре народных депутата баллотируются в Волынский и Одесский областные советы, по три - в Винницкий, Львовский и Хмельницкий. Еще 15 народных избранников решили побороться за пост городского головы.

Большинство народных депутатов, которые баллотируются в местные советы и на пост городского головы, являются членами депутатской группы "За будущее" - 20 человек (или 83,3% от всех членов группы в парламенте).

Еще 9 народных избранников представляют "Оппозиционная платформу - За жизнь", 7 парламентариев - члены фракции "Слуга народа", по пять выдвиженцев в местные советы имеют депутатская группа "Доверие" и "Европейская Солидарность", четыре являются членами ВО "Батькивщина" , двое - "Голоса", и еще четыре не входят ни в одну фракцию.

Напомним, на местных выборах в Полтаве выпустили "соцопрос" от имени умершего полгода назад социолога.