Выборы в Борщаговской ОТГ: Кудрик и Гусятинский уничтожают друг друга "клонами" и "чернухой", - СМИ

На выборы в ОТГ идут трое "клонов" Кудрика

На выборы в ОТГ идут трое "клонов" Кудрика

Фото: из открытых источников

Накануне дня голосования на местных выборах особенно острая борьба с использованием грязных технологий развернулась за власть в одной из самых богатых общин Киевщины - Борщаговской ОТГ между Олесем Кудриком - действующим головой одного из сел, войдет в объединенную общины, Софиевской Борщаговки, и Дмитрием Гусятинской - председателем Киево-Святошинского райсовета.

Об этом говорится в статье сайта Depo.ua "Война кланов Борщаговской ОТГ Как Кудрик и Гусятинский пытаются уничтожить друг друга" , передает RegioNews.

В частности отмечается, что на выборах в Борщаговской ОТГ заработала старая схема "клонов", когда регистрируются несколько кандидатов с одинаковой фамилией, чтобы распылить голоса избирателей между однофамильцами. Всего было зарегистрировано трех пожилых людей с фамилией Кудрик, которые вроде бы не знали о своем баллотировании. Теперь все они подали заявления в полицию. Также "двойник" Кудрика подал заявление в Борщаговскую территориальной избирательной комиссии о снятии своей кандидатуры с местных выборов.

"Но поданное "клоном" Кудрика заявление избирательная комиссия может просто не удовлетворить, поэтому действия членов ТИК потребуется обжаловать в суде, что при желании легко можно превратить в тяжбу до дня голосования 25 октября. Фамилии же двойников так и останутся в бюллетенях. Поэтому теперь все зависит от тех, кто де-факто дирижирует в Борщаговском теризбиркоме всем процессом. А, как стало известно в последнее время, эта ТИК и абсолютное большинство местных участковых избиркомов подконтрольные местному и, казалось бы, неестественному политическому союзу "Батькивщины" и ОПЗЖ ", - говорится в статье.

По информации издания, вся эта вертикаль управления ТИК работает на Дмитрия Гусятинского - выдвиженца в кресло головы Борщаговской ОТГ от партии Тимошенко. "Благодаря своему контролю над избирательными комиссиями он может держать на прочном крючке своих конкурентов на выборах. И в первую очередь речь идет про выдвиженца "Европейской солидарности" Олеся Кудрика. То есть в обмен на определенные преференции Гусятинский может помочь Кудрику", - говорится в статье.

Как отмечается, Кудрик хоть и остался без контроля над комиссиями, все же имеет достаточно мощный административный и финансовый ресурс, который активно использует, как в агитации за себя, так и для уничтожения конкурентов. Издание отмечает, что сразу после появления сюжета о том, как подконтрольная Гусятинскому ТИК запустила против Кудрика грязную технологию клонов, в Борщаговке начали активно распространять газеты без выходных данных, посвященные персонально фигуре Гусятинского, в которых вспомнили все сомнительные эпизоды биографии кандидата.

Похоже, в Борщаговке столкнулись два ценители грязной политической игры, что гарантированно обернется новыми скандалами. И это не удивительно, ведь методы, как и цель, в этих двух денежных мешков идентичны. Наскочил черт на беса, как говорят в народе. Разница между Гусятинским и Кудриком разве что в несколько различных административных возможностях. Другое дело, как все эти грязные игры оценит избиратель", - подытожили в статье.