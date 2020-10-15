Зеленский на Черниговщине подписал указ о передаче сельхозземель в коммунальную собственность
В Украине передадут земли сельскохозяйственного назначения из государственной в коммунальную собственность. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.
Зеленский подписал указ во время визита в Черниговскую область, передает RegioNews.
По его словам, уже с 26 октября вновь созданные общины получат земли в коммунальную собственность и смогут использовать средства от землепользования для собственного развития и благополучия.
"Есть ключевой момент, без которого децентрализация не может быть завершена в Украине - это передача земель непосредственно общинам. Сегодня этот важный шаг будет сделан. Сегодня я подписываю указ о мерах относительно передачи земель сельскохозяйственного назначения из государственной в коммунальную собственность", - сказал он.
Напомним, ранее в "Слуге народа" пообещали завершить децентрализацию за восемь месяцев.