Зеленский на Черниговщине подписал указ о передаче сельхозземель в коммунальную собственность

По его словам, без этого указа невозможно завершить децентрализацию

По его словам, без этого указа невозможно завершить децентрализацию

Офис президента

Зеленский подписал указ во время визита в Черниговскую область, передает RegioNews.

По его словам, уже с 26 октября вновь созданные общины получат земли в коммунальную собственность и смогут использовать средства от землепользования для собственного развития и благополучия.

"Есть ключевой момент, без которого децентрализация не может быть завершена в Украине - это передача земель непосредственно общинам. Сегодня этот важный шаг будет сделан. Сегодня я подписываю указ о мерах относительно передачи земель сельскохозяйственного назначения из государственной в коммунальную собственность", - сказал он.

Напомним, ранее в "Слуге народа" пообещали завершить децентрализацию за восемь месяцев.