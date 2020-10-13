Местные выборы 2020: В МВД стартовали масштабные учения
В связи с местными выборами, которые назначены на 25 октября, МВД начало командно-штабные учения.
Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, информирует RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
Сообщается, что основная цель учений — организация принятия решений по привлечению сил и средств, организация безотлагательного реагирования на правонарушения, их документирования и предоставления правовой квалификации, управление, взаимодействие между подразделениями ЦОИВ при выполнении задач при изменении обстановки.
"В период с 13 по 16 октября на базе ситуационных центров Нацполиции, пунктов управления Нацгвардии, Госпогранслужбы и ГСЧС будут проведены командно штабные учения по организации взаимодействия по координации действий органов системы МВД во время совместного выполнения заданий. Созданы межрегиональные учебные группы: Запад, Восток, Юг, Север", — сказал он.
По словам Ярового, обучение будет проводиться в четыре этапа:
- продолжение выявления правонарушений, связанных с избирательным процессом;
- действия во время завоза избирательной документации в ТИК, УИК, взятие их под охрану, а также действия в день "тишины";
- действия в день голосования и подсчет результатов волеизъявления;
- перемещение документации из УИК в ТИК и ее сдача соответствующим комиссиям.
"Во время учений будет отработана практическая составляющая с привлечением авиации, взрывотехников, следственно-оперативных групп, пожарных и спасательных расчетов", — добавил он.
В свою очередь председатель Нацполиции Игорь Клименко подчеркнул, что полицейские имеют большой опыт организации правопорядка и реагирования на противоправные действия во время избирательного процесса.
"Наши работники знают те алгоритмы, которые мы должны отработать. Поэтому они должны усовершенствовать свои умения и навыки и максимально почерпнуть из этих учений", — сказал он.
Первый заместитель председателя ГСЧС Олег Мельчуцький отметил, что после проведения этих учений, у сотрудников ГСЧС не должно остаться вопросов относительно алгоритмов действий во время избирательного процесса.
"В этих учениях будут принимать участие те люди, которые в день голосования будут непосредственно нести службу и дежурство в ситуационных центрах. Они приобретут практический опыт и смогут быстро реагировать на изменение обстановки", — сказал он.
Как отмечается, в командно-штабных учениях также примут участие военнослужащие НГУ.
"Оперативный штаб Нацгвардии развернутый, расчеты сил и средств по каждой области уточненные. К проведению учений личный состав готов", — добавил заместитель командующего НГУ Николай Миколенко.
Ранее сообщалось, что курсантов Нацгвардии привлекут к охране порядка во время выборов.