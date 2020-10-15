Кличко объяснил, когда начнутся осенние каникулы в столичных школах
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что каникулы в школах города начнутся с 21 октября, а не с 15 октября, как рекомендовал Кабинет министров.
Об этом он рассказал на брифинге, передает RegioNews.
На каникулы столичные школьники пойдут с 21 октября", - сообщил мэр.
По его словам, на сегодня в городе закрыты на карантин пять школ из-за случаев заболевания среди учителей. Три школы - в Печерском районе, и по одной в Оболонском и Подольском районах.
На дистанционном обучении в целом 594 класса в 186 школах. Больных коронавирусом школьников в Киеве - 610. Болеют и 412 педагогов", - отметил глава города.
По словам Кличко, в детских садах из-за коронавируса сейчас закрыты 78 групп в 68 детсадах. На карантин закрыты четыре детских сада.
Напомним, Кабмин рекомендует школам уйти на осенние каникулы с 15 октября.