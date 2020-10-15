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15 октября 2020, 14:11 3

В Украине стартовала аттестация прокуроров местных прокуратур

15 октября 2020, 14:11 3
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Переаттестацию пройдут более 6 тысяч прокуроров
Переаттестацию пройдут более 6 тысяч прокуроров
Фото: Офис генпрокурора
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Прокуроры местных прокуратур и военных прокуратур гарнизонов начали проходить аттестацию в рамках реформы ведомства.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Отмечается, что переаттестацию пройдут более 6 тысяч прокуроров, которые подали заявления о переводе на должность прокурора в окружную прокуратуру.

Первый этап аттестации будет проходить с 15 по 30 октября 2020 года в Киеве. Прокуроры будут сдавать экзамен в форме анонимного тестирования с целью выявления уровня знаний и умений в применении закона, соответствия осуществлять полномочия прокурора. На протяжении 100 минут они должны дать ответы на 100 вопросов.

К следующему этапу аттестации – тестирование на общие способности и навыки – допускаются прокуроры, которые набрали минимальный проходной балл – 70.

Последний этап – собеседование, которое включает в себя выполнение ситуационного задания.

Напомним, в начале сентября генеральный прокурор Ирина Венедиктова анонсировала начало аттестации местных прокуроров в конце сентября.

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