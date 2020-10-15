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15 жовтня 2020, 14:11 3

В Україні стартувала атестація прокурорів місцевих прокуратур

15 жовтня 2020, 14:11 3
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Переатестацію пройдуть понад 6 тисяч прокурорів
Переатестацію пройдуть понад 6 тисяч прокурорів
Фото: Офіс генпрокурора
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Прокурори місцевих прокуратур і військових прокуратур гарнізонів почали проходити атестацію у рамках реформи відомства.

Про це інформує RegioNews з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Зазначається, що переатестацію пройдуть понад 6 тисяч прокурорів, які подали заяви про переведення на посаду прокурора в окружну прокуратуру.

Перший етап атестації проходитиме з 15 по 30 жовтня 2020 року у Києві. Прокурори складатимуть іспит у формі анонімного тестування з метою виявлення рівня знань та умінь у застосуванні закону, відповідності здійснювати повноваження прокурора. Упродовж 100 хвилин вони повинні дати відповіді на 100 питань.

До наступного етапу атестації – тестування на загальні здібності та навички – допускаються прокурори, які набрали мінімальний прохідний бал – 70.

Останній етап – співбесіда, яка охоплює виконання ситуаційного завдання.

Нагадаємо, на початку вересня генеральний прокурор Ірина Венедіктова анонсувала початок атестації місцевих прокурорів в кінці вересня.

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