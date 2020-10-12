В Черкасской области кандидат в депутаты спаивал избирателей водкой

Он лично наполнял избирателям рюмки

Он лично наполнял избирателям рюмки

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В Черкасской области кандидат в депутаты сельсовета от Радикальной партии Олега Ляшко приглашал избирателей к выпивке.

Об этом сообщила Гражданская сеть "ОПОРА", пишет RegioNews.

Отмечается, что 11 октября в с. Красная Слобода Черкасского района при поддержке кандидата в депутаты Черкасского областного совета от партии "Черкащане" Владимира Лашкула проводили День казака.

На празднике выступали местные творческие коллективы, солист группы "Антитела" Тарас Тополя и конные каскадеры. На месте проведения мероприятия была размещена агитационная конструкция с агитационными баннерами Владимира Лашкула и кандидата в депутаты Червонослободского сельского совета от "Черкасчан" Олега Островского.

Люди в жилетках с эмблемами партии раздавали агитацию, листовки и газеты раздавали с агитпалатки партии. Упомянутые кандидаты выступали с импровизированной сцены с речами. Однако на мероприятии присутствовали и кандидаты от других партий в советы разного уровня региона.

Однако, кроме шоу, людям здесь предлагали кашу и спиртные напитки. Приглашал к выпивке и лично наполнял рюмки кандидат в депутаты Червонослободского сельского совета от Радикальной партии Олега Ляшко, директор местного фермерского хозяйства "Прут" Николай Дубина. На мероприятии неоднократно прозвучало, что он также является кандидатом.

В "ОПОРЕ" сообщили, что, согласно Избирательному кодексу, предоставление избирателям, в частности денег, пищевых продуктов, спиртных напитков и услуг, что сопровождается призывами голосовать за определенного кандидата, считается подкупом избирателей.

В организации добавили, что по состоянию на утро 12 октября информация о факте открытия уголовного производства уточняется в полиции.

Также сообщалось, что Нацполиция может ловить кандидатов на подкупе избирателей при помощи "тайных агентов".