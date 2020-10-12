19:15  12 октября
"Слуга народа" хочет заменить заместителей главы фракции
16:39  12 октября
Кернес чувствует себя плохо и до выборов не вернется, - глава Харьковской ОГА Кучер
18:53  12 октября
Сутки на Донбассе: боевики обстреляли Авдеевку
UA | RU
UA | RU
12 октября 2020, 16:58 6

В Черкасской области кандидат в депутаты спаивал избирателей водкой

12 октября 2020, 16:58 6
Читайте також українською мовою
Он лично наполнял избирателям рюмки
Он лично наполнял избирателям рюмки
Скриншот
Читайте також
українською мовою

В Черкасской области кандидат в депутаты сельсовета от Радикальной партии Олега Ляшко приглашал избирателей к выпивке.

Об этом сообщила Гражданская сеть "ОПОРА", пишет RegioNews.

Отмечается, что 11 октября в с. Красная Слобода Черкасского района при поддержке кандидата в депутаты Черкасского областного совета от партии "Черкащане" Владимира Лашкула проводили День казака.

На празднике выступали местные творческие коллективы, солист группы "Антитела" Тарас Тополя и конные каскадеры. На месте проведения мероприятия была размещена агитационная конструкция с агитационными баннерами Владимира Лашкула и кандидата в депутаты Червонослободского сельского совета от "Черкасчан" Олега Островского.

Люди в жилетках с эмблемами партии раздавали агитацию, листовки и газеты раздавали с агитпалатки партии. Упомянутые кандидаты выступали с импровизированной сцены с речами. Однако на мероприятии присутствовали и кандидаты от других партий в советы разного уровня региона.

Однако, кроме шоу, людям здесь предлагали кашу и спиртные напитки. Приглашал к выпивке и лично наполнял рюмки кандидат в депутаты Червонослободского сельского совета от Радикальной партии Олега Ляшко, директор местного фермерского хозяйства "Прут" Николай Дубина. На мероприятии неоднократно прозвучало, что он также является кандидатом.

В "ОПОРЕ" сообщили, что, согласно Избирательному кодексу, предоставление избирателям, в частности денег, пищевых продуктов, спиртных напитков и услуг, что сопровождается призывами голосовать за определенного кандидата, считается подкупом избирателей.

В организации добавили, что по состоянию на утро 12 октября информация о факте открытия уголовного производства уточняется в полиции.

Напомним, в Чернигове одна из партий подкупала избирателей лампочками.

Также сообщалось, что Нацполиция может ловить кандидатов на подкупе избирателей при помощи "тайных агентов".

выборы Украина Кандидат радикальная партия ОПОРА
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
Экс-начальник порта, коррупционер и адвокат. Кто борется за мэрские кресла на Одесчине
Ставленники крупного бизнеса. Кто будет представлять "За майбутне" в Восточной Украине
Все публикации »
Виктор Таран
Петр Олещук
Кирилл Сазонов
Все блоги »