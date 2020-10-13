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13 октября 2020, 11:56 6

На Киевщине ликвидировали межрегиональный канал поставки наркотиков

13 октября 2020, 11:56 6
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Дилером оказался 51-летний житель Черкасской области
Дилером оказался 51-летний житель Черкасской области
Фото: Нацполиция
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Полицейские Мироновского отдела полиции разоблачили противоправную деятельность наркодилера на Киевщине. Злоумышленника задержали, до избрания меры пресечения он будет находиться в изоляторе временного содержания.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Полицейские обнаружили и ликвидировали нарколабораторию, где изготавливали амфетамин.

Дилер устроил нарколаболаторию по изготовлению психотропных веществ в помещении общежития, где временно проживал", - говорится в сообщении.

Мужчина сбывал наркотики с помощью одной из фирм экспресс-доставки. В частности, злоумышленник пытался переслать в корпусе DVD-проигрывателя два пакета с амфетамином.

Злоумышленника полиция задержала в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Ранее сообщалось, что в Одессе сотрудники Службы безопасности Украины блокировали деятельность группировки наркодилеров, которые через интернет сбывали запрещенные вещества клиентам по всей Украине.

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