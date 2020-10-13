На Киевщине ликвидировали межрегиональный канал поставки наркотиков
Полицейские Мироновского отдела полиции разоблачили противоправную деятельность наркодилера на Киевщине. Злоумышленника задержали, до избрания меры пресечения он будет находиться в изоляторе временного содержания.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
Полицейские обнаружили и ликвидировали нарколабораторию, где изготавливали амфетамин.
Дилер устроил нарколаболаторию по изготовлению психотропных веществ в помещении общежития, где временно проживал", - говорится в сообщении.
Мужчина сбывал наркотики с помощью одной из фирм экспресс-доставки. В частности, злоумышленник пытался переслать в корпусе DVD-проигрывателя два пакета с амфетамином.
Злоумышленника полиция задержала в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.
Ранее сообщалось, что в Одессе сотрудники Службы безопасности Украины блокировали деятельность группировки наркодилеров, которые через интернет сбывали запрещенные вещества клиентам по всей Украине.