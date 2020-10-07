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07 октября 2020, 16:52 1

Нардепы уже внесли к проекту госбюджета на 2021 год более 5 тыс. поправок

07 октября 2020, 16:52 1
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Бюджетный комитет парламента рассмотрит их на следующей неделе
Бюджетный комитет парламента рассмотрит их на следующей неделе
Фото из открытых источников
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К законопроекту о государственном бюджете на 2021 год депутаты Верховной Рады внесли более пяти тысяч поправок.

Об этом заявила заместитель председателя фракции партии "Слуга народа" Евгения Кравчук в эфире телеканала "Прямой", передает RegioNews.

"На следующей неделе бюджетный комитет будет рассматривать тщательно поправки (к проекту госбюджета на 2021 год, - ред.). Подано около пяти тысяч правок в бюджет", - рассказала нардеп.

Она отметила, что в случае необходимости бюджетный комитет будет работать в режиме видеоконференции.

По мнению Кравчук, депутаты смогут собраться 20 октября на заседание Рады для рассмотрения Бюджета-2021 в первом чтении.

По ее словам, сейчас в парламенте болеют 22 народные депутаты.

"Сейчас болеют, насколько я помню, 22 народных депутата в целом в Верховной Раде и в нашей фракции - девять. К сожалению, вчера еще добавился еще один положительный тест у одного из моих коллег", - добавила парламентарий.

Напомним, ранее стало известно, когда Рада должна вынести на голосование Госбюджет-2021.

Украина бюджет Верховная Рада законопроект парламент
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