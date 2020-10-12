Зеленский освободил переселенцев от уплаты туристического сбора

Также переселенцы не будут платить налог на недвижимость, расположенную на оккупированной территории

Также переселенцы не будут платить налог на недвижимость, расположенную на оккупированной территории

Фото: flickr

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который освобождает внутренне перемещенных лиц от уплаты туристического сбора за временное проживание в местах, которые указаны в справке о взятии на учет.

Об этом сообщается на сайте главы государства, пишет RegioNews.

В Офисе президента уточнили, что речь идет о документе "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно уточнения отдельных условий предоставления льгот по уплате туристического сбора и налога на недвижимое имущество" №905-IX.

Этот документ также освободит от налога на недвижимость, которая расположена на оккупированной территории и не является объектом налогообложения.

Закон определяет право внутренне перемещенных лиц не платить туристический сбор за временное проживание в местах, указанных в справке о взятии на учет ВПЛ. Также, согласно документу, не будут учитываться при исчислении налогооблагаемой базы физических лиц налогом на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, расположенные на временно оккупированной территории объекты недвижимости, которые пока не являются объектом налогообложения", – говорится в сообщении.

Напомним, в Украине разрешили электронную торговлю лекарствами.