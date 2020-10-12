19:15  12 октября
"Слуга народа" хочет заменить заместителей главы фракции
16:39  12 октября
Кернес чувствует себя плохо и до выборов не вернется, - глава Харьковской ОГА Кучер
18:53  12 октября
Сутки на Донбассе: боевики обстреляли Авдеевку
UA | RU
UA | RU
12 октября 2020, 21:37 1

Зеленский освободил переселенцев от уплаты туристического сбора

12 октября 2020, 21:37 1
Читайте також українською мовою
Также переселенцы не будут платить налог на недвижимость, расположенную на оккупированной территории
Также переселенцы не будут платить налог на недвижимость, расположенную на оккупированной территории
Фото: flickr
Читайте також
українською мовою

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который освобождает внутренне перемещенных лиц от уплаты туристического сбора за временное проживание в местах, которые указаны в справке о взятии на учет.

Об этом сообщается на сайте главы государства, пишет RegioNews.

В Офисе президента уточнили, что речь идет о документе "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно уточнения отдельных условий предоставления льгот по уплате туристического сбора и налога на недвижимое имущество" №905-IX.

Этот документ также освободит от налога на недвижимость, которая расположена на оккупированной территории и не является объектом налогообложения.

Закон определяет право внутренне перемещенных лиц не платить туристический сбор за временное проживание в местах, указанных в справке о взятии на учет ВПЛ. Также, согласно документу, не будут учитываться при исчислении налогооблагаемой базы физических лиц налогом на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, расположенные на временно оккупированной территории объекты недвижимости, которые пока не являются объектом налогообложения", – говорится в сообщении.

Напомним, в Украине разрешили электронную торговлю лекарствами.

закон переселенцы туристы президент налоги Недвижимость
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Украине разрешили электронную торговлю лекарствами
12 октября 2020, 20:18
Мэр Черкасс, которого Зеленский окрестил бандитом, обжалует отклонение его иска
12 октября 2020, 18:42
У Зеленского сказали, как Украина может получить вакцину против коронавируса
12 октября 2020, 15:35
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
Экс-начальник порта, коррупционер и адвокат. Кто борется за мэрские кресла на Одесчине
Ставленники крупного бизнеса. Кто будет представлять "За майбутне" в Восточной Украине
Все публикации »
Виктор Таран
Петр Олещук
Кирилл Сазонов
Все блоги »