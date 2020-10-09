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09 октября 2020, 13:33 9

Депутатами Киевсовета хотят стать более 1600 кандидатов - ЦИК

09 октября 2020, 13:33 9
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Киевский городской совет состоит из 120 депутатов
Киевский городской совет состоит из 120 депутатов
Фото: flickr
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Во время местных выборов в Киевский городской совет баллотируются представители 18 партий, в целом это 1606 кандидатов.

Соответствующие списки обнародовала на своем сайте Центральная избирательная комиссия, передает RegioNews.

Согласно данным ЦИК, больше всего претендентов зарегистрированы от партий "Европейская солидарность", "УДАР Виталия Кличко" и "Единство Александра Омельченко" - по 120 от каждой политсилы.

Меньше всего кандидатов в депутаты Киевсовета выдвинули "Партия Шария", "Правый сектор" и "Партия национального эгоизма" - по 66.

Кроме того, на должность мэра Киева ЦИК зарегистрировала 20 кандидатов.

Напомним, ОПОРА показала украинцам, как правильно заполнять бюллетени на местных выборах.

Киев Киевсовет Местные выборы Кандидат депутаты
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