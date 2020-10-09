Депутатами Киевсовета хотят стать более 1600 кандидатов - ЦИК
Киевский городской совет состоит из 120 депутатов
Киевский городской совет состоит из 120 депутатов
Во время местных выборов в Киевский городской совет баллотируются представители 18 партий, в целом это 1606 кандидатов.
Соответствующие списки обнародовала на своем сайте Центральная избирательная комиссия, передает RegioNews.
Согласно данным ЦИК, больше всего претендентов зарегистрированы от партий "Европейская солидарность", "УДАР Виталия Кличко" и "Единство Александра Омельченко" - по 120 от каждой политсилы.
Меньше всего кандидатов в депутаты Киевсовета выдвинули "Партия Шария", "Правый сектор" и "Партия национального эгоизма" - по 66.
Кроме того, на должность мэра Киева ЦИК зарегистрировала 20 кандидатов.
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