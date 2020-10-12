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12 октября 2020, 17:31 1

Шмыгаля тянут в Раду с отчетом относительно прожиточного минимума в госбюджете на 2021 год

12 октября 2020, 17:31 1
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Его хотят заслушать на часе вопросов к правительству
Его хотят заслушать на часе вопросов к правительству
Фото из открытых источников
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В парламенте хотят заслушать главу Кабинета министров Дениса Шмыгаля относительно прожиточного минимума в государственном бюджете на 2021 год.

Как сообщило информационное управление Аппарата ВР, Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов решил обратиться с таким предложением к фракциям, передает Regionews.

"Члены комитета предлагали немедленно обратиться к премьер-министру на пленарном заседании Верховной Рады четко объяснить: какие критерии прожиточного минимума взяло правительство за основу при формировании проекта государственного бюджета на 2021 год", - указано в сообщении.

Комитет принял решение инициировать доклад Шмыгаля на часе вопросов к правительству.

"Комитет принял решение обратиться к депутатским фракциям относительно вынесения вопроса формирования прожиточного минимума на ближайший"час вопросов к правительству" и пригласить доложить по этому вопросу премьер-министра. Члены комитета приняли такое решение единогласно", - проинформировали в Раде.

Напомним, ранее стало известно, что Рада планирует рассмотреть проект государственной сметы на 2021 год 20 октября.

Кабмин Верховная Рада субсидия премьер правительство
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