10:01  12 октября
Коронавирус в Украине: за сутки зафиксировали более 4400 новых случаев
09:26  12 октября
В ЦИК объяснили особенности голосования с паспортом в приложении "Дія"
08:13  12 октября
Ситуация на Донбассе: боевики четыре раза открывали огонь по позициям ООС
UA | RU
UA | RU
12 октября 2020, 13:31 1

НАПК вызывает на "ковер" Рабиновича, Савченко и еще ряд лиц для объяснений по финотчетности

12 октября 2020, 13:31 1
Читайте також українською мовою
Также приглашаются для объяснений три бывшие заместители министров
Также приглашаются для объяснений три бывшие заместители министров
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции пригласило для дачи объяснений 23 человека, среди которых представители политических партий и три бывшие заместители министров.

Об этом сообщили в пресс-службе НАПК, информирует RegioNews.

"На этой неделе НАПК приглашает для дачи объяснений 23 человека”, — говорится в сообщении.

Да, чтобы выяснить обстоятельства возможных нарушений порядка представления финансовой отчетности, приглашаются представители политических партий, среди которых:

  • Вадим Рабинович - "Оппозиционная платформа — За жизнь”;
  • Владимир Литвин - "Народная партия”;
  • Надежда Савченко - "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко”.

Кроме того, в связи с установленными признаками декларирования недостоверных сведений приглашаются три бывшие заместители министров:

  • Алексей Марценюк, бывший заместитель Министра обороны Украины — 12 октября в 11:00;
  • Ярослав Войтович, бывший заместитель Министра молодежи и спорта Украины — 15 октября в 11:00;
  • Инна Метелева, бывший заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины — 20 октября в 11:30.

Также приглашаются несколько человек, чтобы выяснить обстоятельства возможных нарушений ограничений относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности.

Напомним, НАПК нашло у начальника Николаевского СБУ незадекларированное имущество на 800 тысяч гривен.

Украина НАПК проверки декларации коррупция
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
Экс-начальник порта, коррупционер и адвокат. Кто борется за мэрские кресла на Одесчине
Ставленники крупного бизнеса. Кто будет представлять "За майбутне" в Восточной Украине
Все публикации »
Виктор Таран
Петр Олещук
Кирилл Сазонов
Все блоги »