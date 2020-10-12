НАПК вызывает на "ковер" Рабиновича, Савченко и еще ряд лиц для объяснений по финотчетности
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции пригласило для дачи объяснений 23 человека, среди которых представители политических партий и три бывшие заместители министров.
Об этом сообщили в пресс-службе НАПК, информирует RegioNews.
"На этой неделе НАПК приглашает для дачи объяснений 23 человека”, — говорится в сообщении.
Да, чтобы выяснить обстоятельства возможных нарушений порядка представления финансовой отчетности, приглашаются представители политических партий, среди которых:
- Вадим Рабинович - "Оппозиционная платформа — За жизнь”;
- Владимир Литвин - "Народная партия”;
- Надежда Савченко - "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко”.
Кроме того, в связи с установленными признаками декларирования недостоверных сведений приглашаются три бывшие заместители министров:
- Алексей Марценюк, бывший заместитель Министра обороны Украины — 12 октября в 11:00;
- Ярослав Войтович, бывший заместитель Министра молодежи и спорта Украины — 15 октября в 11:00;
- Инна Метелева, бывший заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины — 20 октября в 11:30.
Также приглашаются несколько человек, чтобы выяснить обстоятельства возможных нарушений ограничений относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности.
Напомним, НАПК нашло у начальника Николаевского СБУ незадекларированное имущество на 800 тысяч гривен.