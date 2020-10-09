Суд отправил в СИЗО голову облавтодора Винницы
Он пытался подкупить председателя ОГА
Он пытался подкупить председателя ОГА
Высший антикоррупционный суд отправил в СИЗО на 2 месяца председателя Службы автомобильных дорог в Винницкой области Игоря Алексеева.
Об этом сообщает пресс-служба ВАКС в Facebook, передает RegioNews.
Согласно решению суда, чиновник может внести залог в размере 3,9 миллиона гривен.
Мера пресечения для Алексеева будет действовать до 7 декабря.
Его подозревают в том, что он за 4,2 миллиона гривен пытался подкупить председателя Винницкой ОГА Сергея Борзова для решения вопроса по изменению бюджетных расходов.
Напомним, в Виннице руководителя облавтодора задержали за взятку в 4,2 млн грн, он предлагал неправомерную выгоду главе облгосадминистрации.
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