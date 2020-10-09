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09 октября 2020, 18:52 3

Суд отправил в СИЗО голову облавтодора Винницы

09 октября 2020, 18:52 3
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Он пытался подкупить председателя ОГА
Он пытался подкупить председателя ОГА
Фото: Facebook
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Высший антикоррупционный суд отправил в СИЗО на 2 месяца председателя Службы автомобильных дорог в Винницкой области Игоря Алексеева.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС в Facebook, передает RegioNews.

Согласно решению суда, чиновник может внести залог в размере 3,9 миллиона гривен.

Мера пресечения для Алексеева будет действовать до 7 декабря.

Его подозревают в том, что он за 4,2 миллиона гривен пытался подкупить председателя Винницкой ОГА Сергея Борзова для решения вопроса по изменению бюджетных расходов.

Напомним, в Виннице руководителя облавтодора задержали за взятку в 4,2 млн грн, он предлагал неправомерную выгоду главе облгосадминистрации.

Винница Укравтодор взятка коррупция ОГА суд
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