Суд отправил в СИЗО голову облавтодора Винницы

Он пытался подкупить председателя ОГА

Он пытался подкупить председателя ОГА

Фото: Facebook

Высший антикоррупционный суд отправил в СИЗО на 2 месяца председателя Службы автомобильных дорог в Винницкой области Игоря Алексеева.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС в Facebook, передает RegioNews.

Согласно решению суда, чиновник может внести залог в размере 3,9 миллиона гривен.

Мера пресечения для Алексеева будет действовать до 7 декабря.

Его подозревают в том, что он за 4,2 миллиона гривен пытался подкупить председателя Винницкой ОГА Сергея Борзова для решения вопроса по изменению бюджетных расходов.

Напомним, в Виннице руководителя облавтодора задержали за взятку в 4,2 млн грн, он предлагал неправомерную выгоду главе облгосадминистрации.