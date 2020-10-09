Премьер хочет передать регулирование тарифов на коммуналку местным властям
Кабинет министров предлагает отказаться от государственного регулирования тарифов на коммунальные услуги и передать такие полномочия местным органам власти.
Соответствующее решение приняли сегодня во время заседания правительства, передает RegioNews.
На сегодня тарифы на тепло, горячую воду, водоснабжение и водоотведение формируются соответствующей Национальной комиссией (НКРЭКУ). Как пояснил премьер-министр Денис Шмигаль, такие полномочия в соответствии с предложенным законопроектом полностью передадут на места.
"Этот законопроект принимается на выполнение очередного структурного маяка, утвержденного меморандумом с МВФ. То есть правительство выполнило все свои обязательства по программе сотрудничества с МВФ, в которых были дедлайны в этом году", - отметил глава правительства.
В соответствии с проектом закона, НКРЭКУ в течение двух месяцев после вступления в силу должен передать лицензионные дела субъектов хозяйствования в сферах тепло-, водоснабжения и водоотведения областным государственным администрациям и КГГА.
Законопроект еще должна поддержать Верховная Рада.
Напомним, ранее Шмыгаль анонсировал появление реестра получателей гумпомощи.