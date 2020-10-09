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09 октября 2020, 18:06 4

Премьер хочет передать регулирование тарифов на коммуналку местным властям

09 октября 2020, 18:06 4
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Сегодня тарифы на тепло, горячую воду, водоснабжение и водоотведение формируются соответствующей Национальной комиссией (НКРЕКП)
Сегодня тарифы на тепло, горячую воду, водоснабжение и водоотведение формируются соответствующей Национальной комиссией (НКРЕКП)
Фото из открытых источников
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Кабинет министров предлагает отказаться от государственного регулирования тарифов на коммунальные услуги и передать такие полномочия местным органам власти.

Соответствующее решение приняли сегодня во время заседания правительства, передает RegioNews.

На сегодня тарифы на тепло, горячую воду, водоснабжение и водоотведение формируются соответствующей Национальной комиссией (НКРЭКУ). Как пояснил премьер-министр Денис Шмигаль, такие полномочия в соответствии с предложенным законопроектом полностью передадут на места.

"Этот законопроект принимается на выполнение очередного структурного маяка, утвержденного меморандумом с МВФ. То есть правительство выполнило все свои обязательства по программе сотрудничества с МВФ, в которых были дедлайны в этом году", - отметил глава правительства.

В соответствии с проектом закона, НКРЭКУ в течение двух месяцев после вступления в силу должен передать лицензионные дела субъектов хозяйствования в сферах тепло-, водоснабжения и водоотведения областным государственным администрациям и КГГА.

Законопроект еще должна поддержать Верховная Рада.

Напомним, ранее Шмыгаль анонсировал появление реестра получателей гумпомощи.

Кабмин НКРЭКУ тарифы премьер парламент
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