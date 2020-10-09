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09 октября 2020, 18:19 2

НКРЭКУ обратилась в ГБР из-за давления нардепов из "Батькивщины"

09 октября 2020, 18:19 2
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По мнению комиссии, нардепы давят неправомерно используя свои полномочия, а также - через соцсети "чтобы сформировать негативное мнение о регуляторе"
По мнению комиссии, нардепы давят неправомерно используя свои полномочия, а также - через соцсети "чтобы сформировать негативное мнение о регуляторе"
Фото: Oilpoint
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Члены Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в полном составе обратились с заявлением в ГБР о давлении нардепов от «Батькивщины» Алексея Кучеренко, Валентина Наливайченко и Михаила Волынца.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Экономическую правду.

Как пишет издание, в его распоряжении есть заявление НКРЭКУ к Госбюро расследований от 9 октября 2020 года.

...На регулятора оказывалось давление относительно увеличения нормы доходности на "старую" регуляторную базу активов, что дополнительно увеличит тарифный доход операторов систем распределения минимум на 10 млрд грн, которые будут переводиться дополнительным финансовым бременем на потребителей электроэнергии.

Вся публичная риторика нардепов, в частности и на канале ТРК "Украина", имеет целью, по нашему мнению, в частности, изменение подхода к стимулирующему регулированию", - говорится в заявлении.

Также Комиссия связывает давление нардепов, в частности, с тем, что она отсрочила выдачу лицензий ООО "ДТЭК Кураховская ТЭС" и ООО "ДТЭК Луганская ТЭС" на производство электрической и теплоэнергии и в итоге отменила решение о выдаче этим компаниям лицензий.

Основаниями для принятия таких решений является намерение "ООО ДТЭК "Востокэнерго" передать ООО "ДТЭК Кураховская ТЭС" ООО "ДТЭК Луганская ТЭС" свои целостные имущественные комплексы на основании договоров", - добавили в НКРЭКУ.

Отмечается, что согласно информации от СБУ и "Нафтогаза", задолженность ООО "ДТЭК Востокэнерго" перед "Нафтогоазом" за потребленный газ составляет свыше 724 млн грн.

Как утверждают в Комиссии, указанные компании не обращались к "Нафтогазу" относительно условий правопреемства по долговым обязательствам ООО "ДТЭК Востокэнерго" и условий их погашения, хотя конечным бенефициаром компаний является одно и то же лицо.

Таким образом, в действиях ООО "ДТЭК Востокэнерго" усматривается намерение избежать оплаты миллионного долга перед акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству", - подчеркнули в НКРЭКУ.

В своем заявлении НКРЭКУ просит ГБР принять заявление об уголовном правонарушении, начать расследование и привлечь указанных нардепов к ответственности.

В НКРЕКП отмечают, что, согласно ст. 344 УК, незаконное влияние в любой форме в том числе на члена Накцкомиссии по тарифам, с целью воспрепятствовать выполнению служебных обязанностей или добиться принятия незаконных решений наказывается штрафом от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов или арестом от 3 до 6 месяцев, или ограничением свободы до 2 лет или лишением свободы на тот же срок.

Напомним, ранее один из нардепов, на которого пожаловались в ГБР, Алексей Кучеренко заявил, что руководство НКРЭКУ планирует увеличить себе зарплату на 50%.

НКРЭКУ ГБР Батькивщина нардепы заявление
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