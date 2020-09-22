Руководство НКРЭКУ планирует увеличить себе зарплаты на 50%, - Алексей Кучеренко

В проекте бюджета-2021 на финансирование НКРЭКУ заложено 713,6 млн грн

В проекте бюджета-2021 на финансирование НКРЭКУ заложено 713,6 млн грн

Фото: сайт Алексея Кучеренко

Проект государственного бюджета на 2021 предусматривает увеличение расходов на содержание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в 1,5 раза и почти все средства будут направлены на увеличение фонда заработной платы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от "Батькивщины" Алексей Кучеренко.

В НКРЭКУ в разгар кризиса в 1,5 раза растут зарплаты! На 2021 расходы бюджета на содержание этого органа руководство комиссии предлагает увеличить в 1,5 раза. В 2020 году бюджет комиссии составлял 487,5 млн грн, а в 2021 году они запросили сразу 713,6 млн грн. Почти 90% всего фонда пойдет на повышение зарплат ", - написал народный депутат.

Кучеренко отметил, что увеличение финансирования НКРЭКУ сразу на 50% происходит на фоне крупнейшего с 1990-х годов кризисе в энергетике, расцвета коррупционных схем и полного отсутствия доверия к этому органу.

Пір під час чуми?! В НКРЕКП в розпал кризи в 1,5 рази зростають зарплати! Хтось здивувався 40%-м ростом витрат на... Опубліковано Alexey Kucherenko Вівторок, 22 вересня 2020 р.

Напомним, ОАСК возбудил дело по иску о некомпетентности комиссии НКРЭКУ.