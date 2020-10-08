Против руководства "Нафтогаза" начали уголовное производство, - Коболев

Дело построено на обвинениях в государственной измене

Дело построено на обвинениях в государственной измене

Фото: Страна.ua

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев "Громадському радио" дело касается деятельности менеджмента компании.

Трудно расследовать деятельность менеджмента без фамилии Коболев. Оно построено на обвинениях в государственной измене. Когда оно открыто, я не знаю. Бумаги по этому поводу получил сегодня", - сказал Коболев

Он отметил, что в компании воспринимают это как "очень настойчивое приглашение к публичной дискуссии".

Мы готовы это приглашение принять. Нам нечего скрывать. И по государственному аудиту относительно резерва долгов и по всем другим вопросам мы абсолютно открыты", - добавил он.

В то же время Коболев сказал, что он сбился со счета уголовных дел по "Нафтогазу".

Напомним, Суд обязал ГБР открыть дело против Сытника за захват государственной власти.