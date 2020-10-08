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08 октября 2020, 19:39 2

Против руководства "Нафтогаза" начали уголовное производство, - Коболев

08 октября 2020, 19:39 2
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Дело построено на обвинениях в государственной измене
Дело построено на обвинениях в государственной измене
Фото: Страна.ua
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українською мовою

По факту деятельности менеджмента НАК "Нафтогаз Украины" возбуждено уголовное производство.

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев "Громадському радио" дело касается деятельности менеджмента компании.

Трудно расследовать деятельность менеджмента без фамилии Коболев. Оно построено на обвинениях в государственной измене. Когда оно открыто, я не знаю. Бумаги по этому поводу получил сегодня", - сказал Коболев

Он отметил, что в компании воспринимают это как "очень настойчивое приглашение к публичной дискуссии".

Мы готовы это приглашение принять. Нам нечего скрывать. И по государственному аудиту относительно резерва долгов и по всем другим вопросам мы абсолютно открыты", - добавил он.

В то же время Коболев сказал, что он сбился со счета уголовных дел по "Нафтогазу".

Напомним, Суд обязал ГБР открыть дело против Сытника за захват государственной власти.

Андрей Коболев Нафтогаз производство уголовное дело госизмена
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