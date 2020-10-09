Шмыгаль анонсировал появление реестра получателей гумпомощи

Такой реестр позволит не только товары, но и услуги, работы и средства признавать гуманитарной помощью

Такой реестр позволит не только товары, но и услуги, работы и средства признавать гуманитарной помощью

Фото из открытых источников

Кабинет министров Украины создает реестр получателей гуманитарной помощи.

Об этом на заседании Кабмина в пятницу, 9 октября, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует RegioNews. "На повестке дня у нас еще один проект (решение - ред.), который касается порядка предоставления гуманитарной помощи и порядка ее регистрации. Мы создаем автоматизированную систему учета получателей гуманитарной помощи", - рассказал он. Шмыгаль отметил, что такой реестр позволит не только товары, но и услуги, работы и средства признавать гуманитарной помощью. "То есть мы создаем прозрачный, надежный и быстрый механизм регистрации и учета гуманитарной помощи для нашей страны, чего уже давно ждало очень большое количество общественных организаций, людей - и те, кто занимается предоставлением такой помощи, и те, кто получает такую помощь", - сказал Шмыгаль. Напомним, ранее Шмыгаль "засыпал" поручениям губернаторов и министров из-за вспышки коронавируса.

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