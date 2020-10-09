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09 октября 2020, 13:50 1

"Слуга народа" единственная из партий не обнародовала финансовый отчет

09 октября 2020, 13:50 1
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В КИУ уверены, что в "Слуге народа" нет объективных причин не обнародовать финансовый отчет
В КИУ уверены, что в "Слуге народа" нет объективных причин не обнародовать финансовый отчет
Фото из открытых источников
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Президентская партия "Слуга Народа" – единственная парламентская партия, которая до сих пор не обнародовала финансовый отчет за І квартал 2020 года (январь-март).

Об этом сообщили в Комитете избирателей Украины (КИУ), передает RegioNews.

Отмечается, что все другие партии подали отчеты и они размещены на вебсайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК)

В общем на сайте НАПК доступны отчеты об имуществе, доходах, расходы и обязательства финансового характера за i квартал 68% украинских партий. Кроме того, 46% партий уже подали отчеты за II квартал 2020 года. Зато на сайте НАПК сейчас не опубликовано ни одного отчета партии "Слуга Народа" в 2020 году (ни за І, ни за II кварталы).

"Такая ситуация стала возможной из-за ситуации с пандемией коронавируса. Так, в апреле Верховная Рада внесла изменения в Закон "О политических партиях в Украине", которыми разрешила политическим партиям подать отчеты после окончания в Украине карантина. В конце сентября в НАПК разъяснили, что последним днем подачи отчетов за первый, второй и третий кварталы 2020 года является 10 декабря 2020 года", – отметили в КИУ.

В Комитете отмечают, что непредставление финансового отчета во время карантина хоть и не является нарушением закона согласно последних изменений, однако свидетельствует о финансовой непрозрачности в деятельности партии.

В КИУ уверены, что в "Слуге народа" нет объективных причин не обнародовать финансовый отчет.

Напомним, НАПК нашло ряд недостатков в законе о выборах во время карантина.

финансирование деньги Слуга народа партия НАПК
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