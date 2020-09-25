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25 сентября 2020, 17:16 4

КСУ получил представление о возможности штрафовать Зеленского

25 сентября 2020, 17:16 4
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Суд просят разъяснить, можно ли оштрафовать Владимира Зеленского за нарушение карантина
Суд просят разъяснить, можно ли оштрафовать Владимира Зеленского за нарушение карантина
Офис президента
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В Конституционный суд Украины поступило представление о возможности привлекать президента к административной ответственности.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении на сайте КС.

Сообщается, что Верховный суд просит КС растолковать положение части первой статьи 105 Конституции о неприкосновенности президента в аспекте возможного привлечения его к ответственности за административное нарушение при исполнении полномочий.

Верховный суд отмечает, что ранее было дано толкование только в аспекте привлечения к уголовной ответственности. Согласно законодательству, привлечь президента к такой ответственности можно только после окончания срока полномочий.

Напомним, 18 сентября Верховный суд решил обратиться в Конституционный суд Украины, чтобы тот разъяснил, можно ли привлекать президента к административной ответственности. Дело касается, в том числе посещения Владимиром Зеленским кафе в Хмельницком, когда действовал жесткий карантин.

Известно, что 3 июня Зеленский выпил кофе в ресторане в Хмельницком, сидя за одним столом с еще 5 лицами. Тогда глава государства заявил, что готов оплатить штраф, если что-то нарушил.

19 июня суд не смог оштрафовать Зеленского за кофе в Хмельницкому, поскольку президент является неприкосновенным лицом.

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