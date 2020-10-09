"Нет необходимости": В Кабмине оценили возможность введения чрезвычайного положения
Чрезвычайное положение должен инициировать президент
Чрезвычайное положение должен инициировать президент
Кабинет министров Украины рассмотрит возможность введения чрезвычайного положения в Украине из-за коронавируса, если это инициирует президент. Сейчас такой потребности нет.
Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире одного из украинских телеканалов, информирует RegioNews.
Он отметил, что весной уже готовили проект указа президента о введении чрезвычайного положения, но обошлись без него.
"Если будет потребность и она будет инициирована президентом Украины, то мы рассмотрим такой вариант. Но я лично сейчас не вижу такой необходимости", - заявил он.
Напомним, ранее в Минздраве рассказали, есть ли риск вспышки COVID-19 после местных выборов.
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