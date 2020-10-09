"Нет необходимости": В Кабмине оценили возможность введения чрезвычайного положения

Чрезвычайное положение должен инициировать президент

Чрезвычайное положение должен инициировать президент

Фото: flickr

Кабинет министров Украины рассмотрит возможность введения чрезвычайного положения в Украине из-за коронавируса, если это инициирует президент. Сейчас такой потребности нет.

Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире одного из украинских телеканалов, информирует RegioNews.

Он отметил, что весной уже готовили проект указа президента о введении чрезвычайного положения, но обошлись без него.

"Если будет потребность и она будет инициирована президентом Украины, то мы рассмотрим такой вариант. Но я лично сейчас не вижу такой необходимости", - заявил он.

Напомним, ранее в Минздраве рассказали, есть ли риск вспышки COVID-19 после местных выборов.