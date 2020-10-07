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07 октября 2020, 16:11

Суд по делу Штепы снова перенесли: говорят, что адвокаты заняты

07 октября 2020, 16:11
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Следующее заседание суда состоится 16 октября
Следующее заседание суда состоится 16 октября
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Орджоникидзевский райсуд Харькова перенес заседание по делу экс-мера Славянска Нели Штепы через объективные причины.

Об этом сообщил по телефону из Киева адвокат Штепы Александр Шадрин, информирует RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

"Назначенное на 7 октября заседание суда по делу Штепы перенесли из-за того, что ее адвокаты - их трое - заняты в других делах, но дата очередного заседания пока неизвестна", - отметил Шадрин.

Как уточнили изданию очередное заседание суда состоится 16 октября в 11:00: "Кстати, судья по делу Штепы сейчас на больничном".

Напомним, экс-мера Славянска Нелю Штепу подозревают в убийстве офицера СБУ Геннадия Биличенко, которое было совершено 13 апреля 2014 года возле села Семеновка Донецкой области.

17 августа активисты протестовали под Донецкой ОГА с требованием привлечь Штепу к ответственности.

22 сентября стало известно, что Штепу зарегистрировали кандидатом на пост главы Славянской ОТГ.

суд криминал мэр заседание дело
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