10:02  29 сентября
Коронавирус в Украине: за сутки заразились еще 3627 человек
09:06  29 сентября
Мэр Умани подал заявление в полицию относительно регистрации двойников на местных выборах
08:14  29 сентября
За сутки боевики пять раз нарушили режим прекращения огня
UA | RU
UA | RU
29 сентября 2020, 10:31 3

Железнодорожники Кривбасса начали "итальянскую забастовку" в поддержку горняков

29 сентября 2020, 10:31 3
Читайте також українською мовою
Люди ежедневно вынуждены работать на устаревших и технически неисправных локомотивах
Люди ежедневно вынуждены работать на устаревших и технически неисправных локомотивах
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Сегодня, 29 сентября, железнодорожники Кривбасса начали итальянскую забастовку - "работу по инструкции" в поддержку протеста горняков ПАО "Криворожский железорудный комбинат".

Как передает RegioNews, об этом сообщил председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

Работники Криворожского депо сегодня, в поддержку протеста горняков ПАО "Криворожский железорудный комбинат” (КЖРК), начали итальянскую забастовку - "работу по инструкции", - написал он.

По его словам, работники Криворожского локомотивного ДЕПО заявляют о многочисленных нарушениях трудового законодательства относительно оплаты труда, льготного пенсионного обеспечения, права на отпуск.

Волынец отметил, что переговоры, которые были запланированы на понедельник, 28 сентября, между работниками железной дороги, лидерами Свободного профсоюза железнодорожников Украины и местным руководством "Укрзализныци" - можно считать такими, что не состоялись.

По словам железнодорожников, и.о. директора регионального филиала Приднепровской железной дороги Александр Заруба пришел на переговоры неподготовленным, не владея вопросами ни относительно кризисных явлений на предприятии, ни по механизмам их решения.

Ранее сообщалось, что к протесту шахтеров на Днепропетровщине присоединились железнодорожники.

шахтеры железная дорога протест шахта Днепропетровская область
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского в Киеве
Политические перебежчики и экс-чиновники. Кто будет представлять "За майбутне" в Южной Украине
Все публикации »
Андрей Смолий
Виктор Таран
Игорь Попов
Все блоги »