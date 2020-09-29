Железнодорожники Кривбасса начали "итальянскую забастовку" в поддержку горняков

Люди ежедневно вынуждены работать на устаревших и технически неисправных локомотивах

Люди ежедневно вынуждены работать на устаревших и технически неисправных локомотивах

Фото: из открытых источников

Сегодня, 29 сентября, железнодорожники Кривбасса начали итальянскую забастовку - "работу по инструкции" в поддержку протеста горняков ПАО "Криворожский железорудный комбинат".

Как передает RegioNews, об этом сообщил председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

Работники Криворожского депо сегодня, в поддержку протеста горняков ПАО "Криворожский железорудный комбинат” (КЖРК), начали итальянскую забастовку - "работу по инструкции", - написал он.

По его словам, работники Криворожского локомотивного ДЕПО заявляют о многочисленных нарушениях трудового законодательства относительно оплаты труда, льготного пенсионного обеспечения, права на отпуск.

Волынец отметил, что переговоры, которые были запланированы на понедельник, 28 сентября, между работниками железной дороги, лидерами Свободного профсоюза железнодорожников Украины и местным руководством "Укрзализныци" - можно считать такими, что не состоялись.

По словам железнодорожников, и.о. директора регионального филиала Приднепровской железной дороги Александр Заруба пришел на переговоры неподготовленным, не владея вопросами ни относительно кризисных явлений на предприятии, ни по механизмам их решения.

Ранее сообщалось, что к протесту шахтеров на Днепропетровщине присоединились железнодорожники.