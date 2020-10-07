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07 октября 2020, 13:19 4

СБУ разоблачила очередную попытку вербовки украинцев спецслужбами РФ

07 октября 2020, 13:19 4
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Мужчина должен был собирать информацию о военных частях, что граничат с Россией
Мужчина должен был собирать информацию о военных частях, что граничат с Россией
Фото: из открытых источников
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Контрразведчики Службы безопасности Украины зафиксировали попытку вовлечения спецслужбами Российской Федерации жителя одного из приграничных районов Черниговской области к конфиденциальному сотрудничеству в ущерб государственной безопасности Украины.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что украинец периодически выезжал в Россию в личных делах.

Во время очередной поездки его задержали российские правоохранители за якобы нарушение трудового законодательства и условий пребывания на территории РФ. Прибегнув к методам психологического давления и запугивания, представители вражеской спецслужбы заставили мужчину подписать согласие на негласное сотрудничество", - говорится в сообщении.

По заданию российских кураторов, он должен был собирать информацию о воинских частях и военнослужащих, которые проходят службу в районах, граничащих с РФ. Их также интересовала информация относительно сотрудников украинских правоохранительных органов, граждан, которые систематически ездят в Россию на заработки. Собранные данные мужчина должен был передать кураторам во время следующего визита в РФ.

После возвращения домой мужчина добровольно обратился в Службу безопасности Украины и дал показания об обстоятельствах его вербовки и поставленных задачах.

В течение последних лет на Черниговщине контрразведчиками СБУ разоблачили ряд попыток со стороны иностранных спецслужб привлечь жителей приграничья к шпионской деятельности.

Напомним, в Украине блокировали каналы распространения деструктивной информации с использованием "ботоферм" из Российской Федерации и так называемой "ДНР".

РФ СБУ разведка пограничники преступление военные
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