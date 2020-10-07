В Киеве прекратили деятельность мощного конвертцентра с оборотом 15 миллиардов гривен

Его организаторы зарегистрировали более 400 фиктивных фирм

Его организаторы зарегистрировали более 400 фиктивных фирм

Фото: СБУ

В Киеве Служба безопасности Украины прекратила работу масштабного конвертационного центра, который за время своей работы организовал оборот средств на более чем 15 миллиардов гривен. К организации этой схемы причастны должностные лица коммерческих банковских учреждений и бывшее руководство Государственной налоговой службы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Центр функционировал в течение 2019-2020 лет... С его помощью тысячи предприятий, в том числе государственных и коммунальных, уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.

Известно, что организаторы схемы давали возможность заказчикам обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степеней риска. Таким образом, злоумышленники получили возможность использовать уязвимости информационно-телекоммуникационных систем ГНС и как следствие – уклоняться от уплаты налогов.

В ходе санкционированных обысков в офисах и местах жительства фигурантов правоохранители обнаружили более 600 печатей фиктивных предприятий, оффшорных компаний, нотариусов, налоговых органов, судов и органов местного самоуправления.

Этот конвертационный центр был частью более глобального противоправного механизма формирования сумм налогового кредита с НДС, который ранее блокировала Служба в ГНС.

Ранее сообщалось, что на Житомирщине задержали налоговика, который продавал данные из баз ГНС.