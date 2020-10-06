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06 октября 2020, 12:58 3

В "Слуге народа" уверяют, что Украине не грозит отмена безвиза с ЕС

06 октября 2020, 12:58 3
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На фракции этот вопрос не обсуждался
На фракции этот вопрос не обсуждался
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Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заверила, что угрозы отмены безвизового режима с Европейским Союзом для всех украинцев нет.

Об этом Кравчук сказал в комментарии "РБК-Украина", передает RegioNews.

Известно, что трое европарламентариев направили в адрес лидера "СН" Давида Арахамії открытое письмо, в котором указано, что проблемы в борьбе с коррупцией в Украине некоторым олигархам и политикам могут спровоцировать отмену безвизового режима с Евросоюзом.

"Мы (на фракции, — ред.) не обсуждали этот вопрос. Для себя я поняла точно, что безвиз в целом для украинцев остается, будет, никто не собирается отменять. Это очень сложная процедура, которую мы прошли для того, чтобы получить это, и поэтому это очень сложно отменить", — заверила нардеп.

Она отметила, что в письме не указано, каким именно олигархам и политикам может грозить отмена безвиза с ЕС.

"Эти трое европарламентариев фамилий не назвали, поэтому гадать мы не будем. В Европарламенте в принципе подтвердили, что это их личное мнение, там три фамилии, три подписи, это не является какой-то официальной позицией европарламентариев в целом", — сказала депутат.

Напомним, на днях Евросоюз пригрозил отменой безвиза некоторым украинским политикам и олигархам.

Украина украинцы Слуга народа безвиз нардеп
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