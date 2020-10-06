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06 октября 2020, 14:09 7

Выдача российских паспортов в ОРДЛО: Кабмин планирует ввести санкции

06 октября 2020, 14:09 7
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Соответствующие предложения Правительство внесло на рассмотрение СНБО
Соответствующие предложения Правительство внесло на рассмотрение СНБО
Фото: flickr
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Кабинет Министров одобрил и внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения по применению персональных санкций в связи с раздачей Россией паспортов гражданам Украины.

Распоряжение Кабинета министров опубликовано на Правительственном портале, передает RegioNews.

Согласно документу, ряду ведомств планируют предоставить возможность обеспечить выполнение решения СНБО о применении персональных санкций, мониторинг состояния выполнения такого решения и его эффективность.

Кроме того, Министерству иностранных дел после вступления в силу решения СНБО необходимо проинформировать компетентные органы Европейского Союза, США и других государств с целью рассмотрения ими вопроса о введении аналогичных ограничительных мер.

Напомним, оккупанты заставляют крымчан избавляться от украинских паспортов, оккупационная власть преследует жителей Крыма с украинскими паспортами.

Кабмин паспорт ОРДЛО Крым агрессия Россия санкции
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