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На Луганщине правоохранители изъяли продуктовые наборы для подкупа избирателей
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05 октября 2020, 09:04 4

На Луганщине правоохранители изъяли продуктовые наборы для подкупа избирателей

05 октября 2020, 09:04 4
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За подкуп избирателей причастным грозит от 5 до 7 лет лишения свободы
За подкуп избирателей причастным грозит от 5 до 7 лет лишения свободы
Фото: Нацполиция
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В городе Кременная Луганской области правоохранители разоблачили схему подкупа местных жителей с помощью продуктовых наборов - в одном из магазинов изъяты списки избирателей и упакованные наборы.

Как передает RegioNews, об этом сообщает отдел комуникации полиции Луганской области.

Во время осмотра одного из магазинов в г. Кременная полицейские обнаружили и изъяли продуктовые наборы и списки избирателей, что указывает на организацию схемы по скупке голосов в пользу одной из политических сил и кандидата на должность главы г. Кременная", - говорится в сообщении.

Сейчас в полиции устанавливают круг лиц, которые могут быть причастными к организации схемы подкупа избирателей.

"Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства открытого по ч. 4 ст. 160 "Подкуп избирателя, участника референдума" Уголовного кодекса Украины и направлены на установление всех обстоятельств правонарушения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет", - добавили в полиции.

Ранее сообщалось, что на Черниговщине разоблачили схему организации подкупа избирателей.

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