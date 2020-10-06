Пожары на Луганщине: спасатели ликвидировали 8 из 10 основных очагов

Продолжается тушение двух основных очагов, которые локализованы

Продолжается тушение двух основных очагов, которые локализованы

Фото: из открытых источников

В Луганской области из 10 основных очагов пожаров лесных массивов, камыша и сухой растительности, ликвидировано 8 очагов. Наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попали 32 населенных пункта.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Основные усилия ГСЧС были направлены на защиту населенных пунктов, полевого артиллерийского склада ВСУ вблизи с. Боровеньки и газораспределительной станции на окраине с. Александровка", - говорится в сообщении.

Площадь, пройденная огнем, составляет более 22 тысяч гектаров. К тушению пожаров привлечены авиация и пожарный поезд. Всего к тушению привлечены более 1 тысячи 300 человек и 284 единиц техники.

Во время ликвидации лесных пожаров обнаружены тела 11 человек, трое из которых погибли в результате отравления продуктами горения, один человек - от ожогов, трое - в результате сердечных приступов. Причина гибели еще четырех устанавливается. Пострадало 19 человек (в том числе 3 сотрудника ГСЧС).

Ранее сообщалось, что от начала масштабных лесных пожаров в Луганской области сгорели более 500 домов местных жителей.