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05 октября 2020, 22:58

Глава Николаевского облсовета оспаривает регистрацию кандидатов в депутаты от "ОПЗЖ"

05 октября 2020, 22:58
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Виктория Москаленко считает незаконным решение суда первой инстанции, который обязал ТИК зарегистрировать списки "ОПЗЖ"
Виктория Москаленко считает незаконным решение суда первой инстанции, который обязал ТИК зарегистрировать списки "ОПЗЖ"
Фото: Facebook
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Председатель областного совета Николаева Виктория Москаленко обжаловала в апелляционной инстанции решение окружного админсуда, который обязал избирком зарегистрировать кандидатов от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в депутаты облсовета.

Об этом сама Москаленко сообщила на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.

Как вам известно, суд вынес незаконное решение, которым обязал избирательную комиссию зарегистрировать списки ОПЗЖ. Комиссия отказалась подавать апелляцию на это решение, что также является нарушением закона и подыгрыванием! Поэтому я сама решила подать апелляционную жалобу! Так, вчера ночью апелляция была подана", - написала Виктория Москаленко, которая также является кандидатом в депутаты облсовета от "Европейской солидарности".

Друзья, Доброго утра! ВниманиеНовость для всех, кто следит за "беспределом", который устроила партия ОПЗЖ в нашей...

Опубликовано Викторией Москаленко Понедельник, 5 октября 2020 г.

Позже Москаленко сообщила, что суд принял ее заявление к рассмотрению.

Внимание Ну и маленькая победа! Апелляционный суд принял мою жалобу к рассмотрению!!! Ждем дату...

Опубликовано Викторией Москаленко Понедельник, 5 октября 2020 г.

Как сообщалось, 2 октября Николаевский окружной административный суд удовлетворил иск региональной организации политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в областной избирательной комиссии и обязал последнюю зарегистрировать списки кандидатов от ОПЗЖ. Раньше эта комиссия на своем заседании не смогла принять никакого решения – ни отказать в регистрации, ни зарегистрировать.

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