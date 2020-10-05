Глава Николаевского облсовета оспаривает регистрацию кандидатов в депутаты от "ОПЗЖ"

Виктория Москаленко считает незаконным решение суда первой инстанции, который обязал ТИК зарегистрировать списки "ОПЗЖ"

Виктория Москаленко считает незаконным решение суда первой инстанции, который обязал ТИК зарегистрировать списки "ОПЗЖ"

Фото: Facebook

Председатель областного совета Николаева Виктория Москаленко обжаловала в апелляционной инстанции решение окружного админсуда, который обязал избирком зарегистрировать кандидатов от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в депутаты облсовета.

Об этом сама Москаленко сообщила на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.

Как вам известно, суд вынес незаконное решение, которым обязал избирательную комиссию зарегистрировать списки ОПЗЖ. Комиссия отказалась подавать апелляцию на это решение, что также является нарушением закона и подыгрыванием! Поэтому я сама решила подать апелляционную жалобу! Так, вчера ночью апелляция была подана", - написала Виктория Москаленко, которая также является кандидатом в депутаты облсовета от "Европейской солидарности".

Друзья, Доброго утра! ВниманиеНовость для всех, кто следит за "беспределом", который устроила партия ОПЗЖ в нашей... Опубликовано Викторией Москаленко Понедельник, 5 октября 2020 г.

Позже Москаленко сообщила, что суд принял ее заявление к рассмотрению.

Внимание Ну и маленькая победа! Апелляционный суд принял мою жалобу к рассмотрению!!! Ждем дату... Опубликовано Викторией Москаленко Понедельник, 5 октября 2020 г.

Как сообщалось, 2 октября Николаевский окружной административный суд удовлетворил иск региональной организации политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в областной избирательной комиссии и обязал последнюю зарегистрировать списки кандидатов от ОПЗЖ. Раньше эта комиссия на своем заседании не смогла принять никакого решения – ни отказать в регистрации, ни зарегистрировать.