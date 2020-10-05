Под Офисом генпрокурора митингуют активисты против незаконной вырубки деревьев

По их словам, вырубки идут для строительства особняков

По их словам, вырубки идут для строительства особняков

Фото: PavlovskyNews

В Киеве под Офисом генерального прокурора Ирины Венедиктовой митингуют активисты - они требуют возврата массива с уникальными деревьями в лесной фонд.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на PavlovskyNews.

Они хотят обратить внимание генпрокурора Ирины Венедиктовой на незаконную вырубку деревьев в Пуще-Водице на улице Лесной для строительства особняков на территории в 10 га", - говорится в сообщении.

По данным активистов, проблемы с этой территорией начались еще в 2007-09 годах, но тогда на земли был наложен арест. Сейчас, по словам активистов, он снят.

Отмечается, что жители Пущи-Водицы надеются на поддержку генпрокурора Венедиктовой, так как ранее в апреле она уже взяла на контроль незаконное строительство ЖК в Пуще компанией "Киевгорстрой" на улице Квитки Цисык.

Ранее сообщалось, что Полякова и Alyona Alyona приехали под Кабмин протестовать из-за запрета концертов.