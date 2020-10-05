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05 октября 2020, 13:14 2

Под Офисом генпрокурора митингуют активисты против незаконной вырубки деревьев

05 октября 2020, 13:14 2
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По их словам, вырубки идут для строительства особняков
По их словам, вырубки идут для строительства особняков
Фото: PavlovskyNews
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В Киеве под Офисом генерального прокурора Ирины Венедиктовой митингуют активисты - они требуют возврата массива с уникальными деревьями в лесной фонд.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на PavlovskyNews.

Они хотят обратить внимание генпрокурора Ирины Венедиктовой на незаконную вырубку деревьев в Пуще-Водице на улице Лесной для строительства особняков на территории в 10 га", - говорится в сообщении.

По данным активистов, проблемы с этой территорией начались еще в 2007-09 годах, но тогда на земли был наложен арест. Сейчас, по словам активистов, он снят.

Отмечается, что жители Пущи-Водицы надеются на поддержку генпрокурора Венедиктовой, так как ранее в апреле она уже взяла на контроль незаконное строительство ЖК в Пуще компанией "Киевгорстрой" на улице Квитки Цисык.

Ранее сообщалось, что Полякова и Alyona Alyona приехали под Кабмин протестовать из-за запрета концертов.

митинг протесты генпрокурор природа деревья
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