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02 октября 2020, 14:54 4

НАПК вызывает для объяснений трех бывших народных депутатов

02 октября 2020, 14:54 4
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Они не вовремя подали декларации и игнорируют вызовы агентства
Они не вовремя подали декларации и игнорируют вызовы агентства
Фото: flickr
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Национальное агентство по предупреждению коррупции вызывает трех бывших народных депутатов, которые несвоевременно подали декларации.

Об этом сообщает пресс-служба агентства, передает RegioNews.

Три народных депутата VIІI созыва несвоевременно подали декларации. В связи с этим их неоднократно вызывали для дачи пояснений, однако до сих пор эти лица не появлялись в НАПК", - говорится в сообщении.

Для дачи объяснений в понедельник, 5 октября, НАПК приглашает Семена Семенченко, Дениса Силантьева и Валентина Нечипоренко.

В ведомстве добавили, что до обнародования информации экс-нардепов пригласили официальным письмом.

Напомним, 28 сентября НАПК вызвало для дачи объяснений прокуроров, следователей и представителей 9 партий.

НАПК Верховная Рада декларации коррупция депутаты
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