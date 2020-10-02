НАПК вызывает для объяснений трех бывших народных депутатов

Об этом сообщает пресс-служба агентства, передает RegioNews.

Три народных депутата VIІI созыва несвоевременно подали декларации. В связи с этим их неоднократно вызывали для дачи пояснений, однако до сих пор эти лица не появлялись в НАПК", - говорится в сообщении.