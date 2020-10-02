НАПК вызывает для объяснений трех бывших народных депутатов
Они не вовремя подали декларации и игнорируют вызовы агентства
Они не вовремя подали декларации и игнорируют вызовы агентства
Национальное агентство по предупреждению коррупции вызывает трех бывших народных депутатов, которые несвоевременно подали декларации.
Об этом сообщает пресс-служба агентства, передает RegioNews.
Три народных депутата VIІI созыва несвоевременно подали декларации. В связи с этим их неоднократно вызывали для дачи пояснений, однако до сих пор эти лица не появлялись в НАПК", - говорится в сообщении.
Для дачи объяснений в понедельник, 5 октября, НАПК приглашает Семена Семенченко, Дениса Силантьева и Валентина Нечипоренко.
В ведомстве добавили, что до обнародования информации экс-нардепов пригласили официальным письмом.
Напомним, 28 сентября НАПК вызвало для дачи объяснений прокуроров, следователей и представителей 9 партий.
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