Местные выборы: в Одессе с регистрации сняли однофамильцев Зеленского, Филимонова и Саакашвили

У них не оказалось информации о внесении денежного залога

У них не оказалось информации о внесении денежного залога

Фото: cvk.gov.ua

Центризбирком отменил постановления Одесской территориальной избирательной комиссии о регистрации кандидатами на должность городского главы однофамильцев Олега Филимонова, Владимира Зеленского и Саакашвили.

Как передает RegioNews, об этом сообщает в пресс-службе ЦИК.

В Центрзбиркоме отметили, что жалоба поступила от одесского отделения политической партии "Слуга народа". Политсила требовала признать "бездействие" Одесской ТИК и "неподобающую проверку документов" четырех кандидатов с фамилиями Филимонов, двух Зеленских и Саакашвили.

В ЦИК проверили постановления "двойников" и заявили, что в их документах нет информации о внесении денежного залога. Также в Центральной избирательной комиссии предположили, что регистрация этих кандидатов может свидетельствовать о "сознательном введении избирателей в заблуждение". Постановления отменили.

Помимо этого, комиссия сообщила об обращении к Национальной полиции, чтобы правоохранители проверили обстоятельства регистрации кандидатов.

Напомним, ранее сообщалось, что на выборы в Одессе зарегистрировали целую вереницу "двойников": двое Зеленских, пятеро Филимоновых и один Саакашвили. При этом комиссия нашла причины отказать в регистрации однофамильцу Труханова.