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03 октября 2020, 12:42 4

Местные выборы: в Одессе с регистрации сняли однофамильцев Зеленского, Филимонова и Саакашвили

03 октября 2020, 12:42 4
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У них не оказалось информации о внесении денежного залога
У них не оказалось информации о внесении денежного залога
Фото: cvk.gov.ua
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Центризбирком отменил постановления Одесской территориальной избирательной комиссии о регистрации кандидатами на должность городского главы однофамильцев Олега Филимонова, Владимира Зеленского и Саакашвили.

Как передает RegioNews, об этом сообщает в пресс-службе ЦИК.

В Центрзбиркоме отметили, что жалоба поступила от одесского отделения политической партии "Слуга народа". Политсила требовала признать "бездействие" Одесской ТИК и "неподобающую проверку документов" четырех кандидатов с фамилиями Филимонов, двух Зеленских и Саакашвили.

В ЦИК проверили постановления "двойников" и заявили, что в их документах нет информации о внесении денежного залога. Также в Центральной избирательной комиссии предположили, что регистрация этих кандидатов может свидетельствовать о "сознательном введении избирателей в заблуждение". Постановления отменили.

Помимо этого, комиссия сообщила об обращении к Национальной полиции, чтобы правоохранители проверили обстоятельства регистрации кандидатов.

Напомним, ранее сообщалось, что на выборы в Одессе зарегистрировали целую вереницу "двойников": двое Зеленских, пятеро Филимоновых и один Саакашвили. При этом комиссия нашла причины отказать в регистрации однофамильцу Труханова.

выборы Одесса ЦИК Нацполиция ТИК
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