Місцеві вибори: в Одесі з реєстрації зняли тезок Зеленського, Філімонова і Саакашвілі

У них не виявилося інформації про внесення грошової застави

У них не виявилося інформації про внесення грошової застави

Фото: cvk.gov.ua

Центрвиборчком скасував постанови Одеської територіальної виборчої комісії про реєстрацію кандидатами на посаду міського голови "двійників" Олега Філімонова, Володимира Зеленського та Саакашвілі.

Як передає RegioNews, про це повідомляє у пресслужбі ЦВК.

У Центрвиборкомі відзначили, що скарга надійшла від одеського відділення політичної партії "Слуга народу". Політсила вимагала визнати "бездіяльність" Одеської ТВК і "неналежну перевірку документів" чотирьох кандидатів з прізвищами Філімонов, двох Зеленських і Саакашвілі.

У ЦВК перевірили постанови "двійників" і заявили, що в їх документах немає інформації про внесення грошової застави. Також до Центральної виборчої комісії припустили, що реєстрація цих кандидатів може свідчити про "свідоме введення виборців в оману". Постанови скасували.

Крім цього, комісія повідомила про звернення до Національної поліції, щоб правоохоронці перевірили обставини реєстрації кандидатів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на вибори в Одесі зареєстрували цілу низку "двійників": двоє Зеленських, п'ятеро Філімонових і один Саакашвілі. При цьому комісія знайшла причини відмовити в реєстрації однофамільцеві Труханова.