Местные выборы: в Одесский горсовет не зарегистрировали три партии

Политические силы не выполнили требования по гендерной квоте

Политические силы не выполнили требования по гендерной квоте

Фото: из открытых источников

Списки кандидатов в Одесский городской совет от "Блока Эдуарда Гурвица", "Украинской морской партии" Сергея Кивалова и "Оппозиционного блока" отказалась регистрировать городская территориальная избирательная комиссия.

Как передает RegioNews, об этом сообщает Думская.

Все три партии не выполнили обязательного и предписанного законом требования по гендерной квоте. В частности, в первой пятерке кандидатов должны быть представители разных полов - не менее двух мужчин или не менее двух женщин.

Отмечается, что при этом самого Сергея Кивалова зарегистрировали кандидатом в мэры. Также был утвержден список "Европейской Солидарности" и кандидат в мэры от ЕС Петр Обухов.

Еще комиссия зарегистрировала кандидатами в городские головы "клонов" - сразу четырех Филимоновых (вместе с настоящим их будет пять), двух Зеленских и одного Саакашвили (липового). Тезку Геннадия Труханова регистрировать отказались", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Одесский суд отказался снимать кандидатуру мэра города Геннадия Труханова с выборов, которые состоятся 25 октября.