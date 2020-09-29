10:02  29 сентября
Коронавирус в Украине: за сутки заразились еще 3627 человек
09:06  29 сентября
Мэр Умани подал заявление в полицию относительно регистрации двойников на местных выборах
08:14  29 сентября
За сутки боевики пять раз нарушили режим прекращения огня
UA | RU
UA | RU
29 сентября 2020, 11:24 2

Местные выборы: в Одесский горсовет не зарегистрировали три партии

29 сентября 2020, 11:24 2
Читайте також українською мовою
Политические силы не выполнили требования по гендерной квоте
Политические силы не выполнили требования по гендерной квоте
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Списки кандидатов в Одесский городской совет от "Блока Эдуарда Гурвица", "Украинской морской партии" Сергея Кивалова и "Оппозиционного блока" отказалась регистрировать городская территориальная избирательная комиссия.

Как передает RegioNews, об этом сообщает Думская.

Все три партии не выполнили обязательного и предписанного законом требования по гендерной квоте. В частности, в первой пятерке кандидатов должны быть представители разных полов - не менее двух мужчин или не менее двух женщин.

Отмечается, что при этом самого Сергея Кивалова зарегистрировали кандидатом в мэры. Также был утвержден список "Европейской Солидарности" и кандидат в мэры от ЕС Петр Обухов.

Еще комиссия зарегистрировала кандидатами в городские головы "клонов" - сразу четырех Филимоновых (вместе с настоящим их будет пять), двух Зеленских и одного Саакашвили (липового). Тезку Геннадия Труханова регистрировать отказались", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Одесский суд отказался снимать кандидатуру мэра города Геннадия Труханова с выборов, которые состоятся 25 октября.

выборы политика Одесса партия ТИК
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского в Киеве
Политические перебежчики и экс-чиновники. Кто будет представлять "За майбутне" в Южной Украине
Все публикации »
Андрей Смолий
Виктор Таран
Игорь Попов
Все блоги »